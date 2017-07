Õiguskantsler Ülle Madise leiab, et sellise trendi jätkudes võiks riigikogu kaaluda, milliste meetmetega saaks hõlmatuse taseme jälle tõusule keerata. Terviseameti hinnangul ei sõltu vaktsineeritute arv sellest, kas see on kohustuslik või mitte. Erle Loonurm.