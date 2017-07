Euroala kiitis heaks 8,5 miljardi eurose laenuabi Kreekale

Euroopa Stabiilsusmehanismi (ESM) direktorite nõukogu kiitis reedel heaks 8,5 miljardi eurose laenuabi andmise Kreekale, et see saaks täita oma laenukohustusi.

"Tänane Euroopa Stabiilsusmehanismi (ESM) otsus näitab, et Kreeka on läbi viinud vajalikud reformid. Kreeka valitsus ja rahvas väärivad tunnustust, olles läbinud pika tee tagasi rahandusliku jätkusuutlikuse ja majanduskasvu rajale. Valitsus peaks sel teel jätkama, et taasehitada konkurentsivõimeline majandus ja taastada investorite usaldus," ütles ESM-i direktor Klaus Regling.

Pärast reedel heaks kiidetud võlaleevendust ulatub ESM-i Kreekale antud finantsabi 39,4 miljardi euroni, samas kui laenupaketi kogumaht on 86 miljardit eurot. Varasema kahe laenupaketi väärtus oli kokku 240 miljardit eurot.