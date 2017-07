Miks tekkisid sel nädalal Tallinnas ebatavaliselt suured ummikud?

Tallinlastele on sel nädalal valmistanud peavalu kesklinna ja Kalamaja ebaharilikult suured liiklusummikud, milles on oma osa nii eesistumisel kui teetöödeks suletud tänavatel.

Neljapäeval ja reedel võõrustas Tallinn Euroopa sise- ja justiitsministreid, mille käigus saabus pealinna üle 80 delegatsiooni ja üle 300 delegaadi. Tegu oli neljanda kategooria visiidiga, mis tähendab, et politsei pidi ministreid eskortima ning see takistas omakorda mõneks ajaks liiklust.

Niigi ebatavalist liiklusolukorda võimendas linna otsus sulgeda päev enne ministrite kohtumist Suurtüki tänav trammi rööbasteede ehituseks ning avariiline kaevetöö. Niisiis võttis Kopli-Hobujaama marsruudi läbimine kolmapäeva hommikul tavapärase 24 minuti asemel tund aega. Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise korraldusmeeskonna juhi Piret Lillevälja kinnitusel polnud sel ummikul eesistumisega mingit pistmist ning liikluse ongi ajanud umbe eelkõige teetööd.

"Eesistumise puhul meil on kindlasti momente, kus me Tallinna linnas liiklust häirime, aga need on tõesti ajaliselt piiratud. Nad ei toimu iga päev ja nad ei toimu päev läbi," selgitas Lilleväli. Tema sõnul häiris eesistumine liiklust neljapäeva ja reede hommikul ning lõunal, kusjuures pikim ummik on kestnud tund aega. Lilleväli lisas, et võimalusel sõidutatakse ministreid bussiga. Autodega sõidavad nad vaid siis, kui seda näevad ette turvalisusnõuded ja protokoll või kui delegaadid saabuvad lennujaama erinevatel aegadel.

Ministrite eskortimine peatas kesklinnas mõneks ajaks liikluse. Video: Greete Palmiste/ERR

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa oli nõus, et teetööd on liiklust häirinud, kuid lisas, et isegi kui ministrite eskortimiseks peatub liiklus vaid korraks, võib see linna ajada umbe tükiks ajaks: "Ummikute spetsiifika on selline, et need tekivad hästi kiiresti, aga hargnevad laiali väga aeglaselt." Ta märkis, et praeguseks on avatud täiendav väljasõit Koplist Toompuiesteele, mis peaks leevendama Suurtüki tänava sulgemisest tekkinud liikluskoormust.

Teetööd ministrite hotelli ees

Tasakaalu leidmine tähtsate külaliste võõrustamise ja vajalike teetööde vahel on olnud konarlik. Näiteks saabusid kolmapäeva õhtul kõrgeid külalisi võõrustava Swissoteli ette teetöölised, kes panid välja liiklust piiravad märgid ning soovisid hakata asfalti freesima. Politsei võttis seepeale linnavalitsuse ja ehitusfirmaga ühendust ning selgitas, et müra häiriks oluliselt hotelli külalisi, niisiis jäeti remonditööd sel õhtul tegemata.

Osa teetöid on võimalusel toodud varasemaks või lükatud edasi – muuhulgas ei alustanud linn eesistumise tõttu Gonsiori tänava remondiga. Trammitee ehituse osas aga häid lahendusi pole, kuna riigihanke teostamise ajal ei teadnud keegi, et Suurbritannia astub Euroopa Liidust välja ja Eesti eesistumine saabub pool aastat varem. Riigihankeid ei saa aga muuta ja ehitustööde lõpetamiseks on ette nähtud kindlad tähtajad, selgitas Rüütelmaa.

Lisaks ongi Eestis võimalik selliseid töid teha vaid suvel, kui linnas on vähem inimesi, lapsed ei käi koolis ning ilmad on piisavalt head, et teed valmiksid kvaliteetsena ja püsiksid kaua. "Tee ei lagune plaanipäraselt, vaid ta laguneb kasutamise intensiivsuse järgi," sõnas Rüütelmaa. "Ja mõelgem, kas see on siis parem, kui kõrge külalised ja linnakodanikud sõidavad teeaugust läbi ja lõhuvad oma auto ära," rõhutas ta teetööde vajalikkust.

Suuremad ummikud saabuvad septembris

Kui augustis ei toimu eesistumisega seoses ühtegi üritust, siis septembris võib liiklusolukord olla veel keerulisem kui praegu, kuna inimesed tulevad maalt tagasi linna ja lapsed hakkavad koolis käima. Samas on selleks ajaks valmis trammitee, mis peaks jällegi mänguruumi juurde andma, arutles Lilleväli.

Järgmiseid eesistumisega seotud piiranguid võib liikluses oodata uue nädala neljapäeval, aga Põhja prefekt Kristian Jaani kinnitas, et siis pole liikluses selle nädalaga võrreldavat politseiautode hulka.

Politsei sõnul pole nende jaoks seni eesistumisega üllatusi kaasnenud ning kõik väljakutsed on olnud planeeritud. Liiklejad on tema sõnul 99 protsendi ulatuses viisakad: “On üksikuid, kes hakkavad süstima ja otsima alternatiivseid läbipääsuteid hoovialadelt või magalarajoonidest,” rääkis Jaani. “Ummikus istumine on emotsionaalselt raske, sest võib-olla sa jääd kuskile hiljaks, aga kui keegi hakkab majade vahel süstima, siis see on tõeline oht. Oht jalakäijatele, lastele, eakatele.”