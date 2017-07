Euroopa justiitsministrid keskendusid Tallinnas digilahendustele

Vara piiriülest arestimist ja konfiskeerimist nähakse olulise sammuna võitluses terrorismi ja kuritegevuse vastu. Praegu saavad kurjategijad vabalt liikmesriikide vahel liikuda ja kanda raha üle igale poole Euroopa Liidus. "Nagu me teame, siis finantstehingud on väga tihti esimeseks märgiks õigusasutustele, et valmistatakse ette näiteks terroriakti," selgitas Euroopa Komisjoni volinik Vera Jourova. Õiguskaitseorganisad on samal ajal lõksus, kuna nende tegevusel on territoriaalsed piirangud ja seetõttu vajavad nad senisest kiiremaid võimalusi jõuda varadeni ning neid vajadusel arestida, selgitas volinik.

Teise probleemina arutasid ministrid Euroopa kodanike võimalust kaitsta oma õigusi teistes liikmesriikides, mille lahendusena näevad justiitsministrid ühise e-õiguskeskkonna arendamist. Reinsalu sõnul on vaja Euroopa e-õiguskeskkonna loomiseks ühtlustada riikide digivõimekust ja luua riikideüleselt toimivad lahendused.

Euroopa Liit ootab Eestilt teenäitamist

Täna tutvustas Reinsalu Euroopa ministritele näidisjuhtumit, kuidas võiksid Eesti digilahendused eurooplasi piiriülese õiguskeskkonna osas aidata: "Tänu meie e-valitsuse tublidusele, andmevahetuskihile X-tee, digitaalallkirjale ja muudele asjadele suudame tegutseda digitaalselt. Meie kodanikud saavad anda elektroonilist allkirja, saavad elektrooniliselt asutada firmasid ja võivad ka kohtusse hagi esitada digitaalselt," loetles Reinsalu arutlusel olnud lahendusi.

Ministrid leidsid ka, et vaja on ühtlustada kaupade müügi reeglid internetis ja tavapoes.

Justiits- ja siseministrite ühisel kohtumisel arutati, kuidas säilitada mitmesuguseid kuritegude ennetamisel ja menetlemisel tekkivaid andmeid, mis jäävad praegu tihtipeale ühte riiki pidama. "Siinjuures on oluline, et me ei räägi sõnumi sisust, vaid metaandmetest," ütles Reinsalu. "Selline informatsioon on väga oluline tööriist terrorismi ja muu raske kuritegevuse vastu võitlemisel, näiteks on võimalik nende andmete abil leida võimalikke kurjategijaid või määrata kuriteoohvrite asukohta."