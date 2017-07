ÜRO-s võeti vastu ülemaailmne tuumarelvade keelustamise lepe

Lepe võeti vastu 122 poolthäälega, vastu hääletas vaid NATO liige Holland, ja üks riik jäi erapooletuks.

Eesti koos teiste NATO liikmesriikidega ei osalenud ÜRO-s toimunud hääletusel.

"Hääletusel ükski NATO riik peale Hollandi ei osale," ütles välisministeeriumi pressiesindaja reedel BNS-ile.

Kolm nädalat kestnud läbirääkimisi ÜRO-s juhtisid Austria, Brasiilia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Mehhiko ja Uus-Meremaa ning kõnelustel osales 141 riiki. Leppe toetajate hinnangul on dokument ajalooline saavutus, kuid tuumarelvastatud riigid peavad keeldu ebarealistlikuks ja ütlevad, et see ei mõjuta püüdlusi vähendada maailmas oleva umbes 15 000 tuumarelva arvu.

Läbirääkimistel ei osalenud ükski üheksast tuumarelva omavast riigist - Hiina, Iisrael, India, Pakistan, Prantsusmaa, Põhja-Korea, Suurbritannia, USA ja Venemaa -, enamik NATO riike ja maailma ainus tuumarünnaku alla sattunud riik Jaapan.

Tuumariikide sõnul on nende tuumaarsenali eesmärk heidutada vaenlase tuumarünnakut. Riigid rõhutavad, et peavad end jätkuvalt seotuks tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga (NPT). Põhja-Korea on leppest välja astunud.

Desarmeerimise pooldajate hinnangul suurendab aga lepe tuumarelvadega kaasnevat stigmat ning mõjutab avalikku arvamust.

"Võti on selles, et see muudab juriidilist maastikku," ütles Suurbritannias asuva ühenduse Article 36 juht Richard Moyes. "See ei luba tuumariikidel peituda idee taha, et need (relvad) pole seadusvastased."

"Asja keskmes on tuumarelvadelt prestiiži äravõtmine," lausus Beatrice Fihn, kes juhib tuumarelvade vastast ühendust ICAN. "Neid nähakse väga väärtuslikena ja võimu andvana. See (lepe) peaks selle ära võtma."

Oodatakse, et lepe pälvib ÜRO Peaassamblee kohtumisel heakskiidu. Pärast seda avatakse lepe allkirjastamiseks ning jõustub, kui 50 riiki ratifitseerib leppe.

Detsembris Peaassambleel toimunud hääletusel hääletas läbirääkimiste alustamise poolt 113 riiki. Vastu oli 35 ja 13 jäi erapooletuks.

Hääletus leppe üle toimub ÜRO-s reede õhtul.