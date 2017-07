Allikad: USA ja Venemaa leppisid kokku relvarahus Süüria edelaosas

Kokkulepe tähistab USA uut taset soovis lahendada Süüria kodusõda.

Kuigi kokkuleppe üksikasju esialgu teatavaks ei tehtud, märkisid ametnikud, et relvarahu peaks jõustuma pühapäeva keskpäeval Damaskuse aja järgi.

Ühe anonüümseks jääda soovinud USA ametniku sõnul on kokkuleppega seotud ka Jordaania ja Iisrael. Mõlemal riigil on ühispiir Süüriaga ning mõlemad on tundnud tõsist muret, et Süüria kodusõja vägivald võib laieneda üle piiri.

Kokkulepe ei puuduta nn deeskalatsioonitsoone, mis luuakse vastavalt Venemaa, Türgi ja Iraani kokkuleppele. USA ei ole sellega seotud.

Varasemad Süüria relvarahud on kas kokku varisenud või ei ole vägivalda vähendanud.

Vene Meedia: arutati Süüria, Ukraina ja küberjulgeoleku teemadel

Putin ütles, et arutas Trumpiga Ukraina, Süüria, terrorismi ja küberjulgeoleku teemadel, teatasid Vene uudisteagentuurid.

"Meil oli väga pikk vestlus," märkis Putin pärast kohtumist, mis kestis üle kahe ja poole tunni.