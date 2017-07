Lavrov: USA ja Venemaa leppisid kokku relvarahus Süüria edelaosas

"Vene, USA ja Jordaania eksperdid jõudsid täna Ammanis kokkuleppele vastastikuse mõistmise memorandumis de-eskalatsioonitsooni loomiseks Daraa, Quneitra ja Sweida piirkondades," ütles Lavrov ajakirjanikele. "Selles tsoonis jõustub relvarahu Damaskuse aja järgi 9. juuli keskpäevast," lisas ta.

USA välisministri Rex Tillersoni sõnul näitab kokkulepe de-eskalatsioonitsooni asjus, et Washington ja Moskva suudavad Süüria teemal edukalt koostööd teha.

Vene välisministri sõnul hakkab de-eskalatsioonitsooni ümber julgeolekut tagama Vene sõjaväepolitsei koos jordaanlaste ja ameeriklastega.

Ta lausus, et dokument tsooni loomisest kinnitab Venemaa, Jordaania ja USA pühendumust Süüria suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile, mis pani aluse konflikti poliitilisele lahendamisele.

Lavrov lausus, et Venemaa, Türgi ja Iraani vahel on sõlmitud kokkulepe Homsi piirkonda hõlmava de-eskalatsioonitsooni ning Damaskuse lähistel asuva Ida-Ghouta piirkonda hõlmava tsooni tulevase väljanägemise üle. Süüria põhjaosas Idlibi provintsi hõlmava tsooni osas kokkulepet veel ei ole, lisas ta.

Tillerson kinnitas presidentide kohtumise järel USA ajakirjanikega vesteldes, et Ühendriigid ei näe president Bashar al-Assadil ja tema perekonnal pikaajalist rolli Süüria tulevikus. USA ja Venemaa on huvitatud Süüria stabiilsusest, mistõttu on tähtis arutada riigi tulevast valitsust, lisas ta.

Ühe anonüümseks jääda soovinud USA ametniku sõnul on kokkuleppega seotud ka Jordaania ja Iisrael. Mõlemal riigil on ühispiir Süüriaga ning mõlemad on tundnud tõsist muret, et Süüria kodusõja vägivald võib laieneda üle piiri.

Süürias on vägivald vähenenud alates eelmise aasta lõpus Türgi, Venemaa ja Iraani vahendusel sõlmitud relvarahust, ent riigis kestab endiselt sõjategevus, milles osalevad äärmusrühmitused, Süüria režiimiväed koos liitlaste Venemaa ja Iraaniga, USA toetatud Süüria Demokraatlikud Jõud ning Türgi sõjavägi ja selle Süüria ülestõusnutest liitlased.

Lavrov: loome USA-ga Ukraina konflikti arutamiseks suhtluskanali

Lavrov ütles reedel, et Putin ja Trump leppisid kokku kahe riigi vahel Ukraina konflikti arutamiseks ja lahendamiseks suhtluskanali loomises.

"USA pool teavitas Ukraina-teemalise arutelu ajal meid eriesindaja ametissenimetamisest Ukraina kriisi lahendamise edendamiseks. Jõuti kokkuleppele Vene ja USA esindaja vahel kanali loomises selle võimaluse kasutamiseks," ütles Lavrov.

Eriesindajaks nimetati endine USA suursaadik NATO juures Kurt Volker.

Vene välisministri sõnul kavatsevad Washington ja Moskva hoogustada Ida-Ukraina konflikti lahendamist Minski lepete alusel.

"Ma ei mäleta Trumpi rääkimas mingist muust plaanist. Samuti ei näidanud tänane pikk kohtumine Rex Tillersoniga mingeid märke Minski lepetest taandumisest," ütles Lavrov.

"Fookus oli sellel, mida on vaja - just nagu eilsel vestlusel Pariisis Prantsuse välisministri Jean-Yves Le Drianiga - on olemas ühine huvi liikumise kiirendamiseks piki teed, mis on maha märgitud Minski lepetes," sõnas ta.

Vene Meedia: arutati Süüria, Ukraina ja küberjulgeoleku teemadel

Putin ütles, et arutas Trumpiga Ukraina, Süüria, terrorismi ja küberjulgeoleku teemadel, teatasid Vene uudisteagentuurid.

"Meil oli väga pikk vestlus," märkis Putin pärast kohtumist, mis kestis üle kahe ja poole tunni.