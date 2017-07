ERR Hamburgis: protestijate arvates senine kapitalistlik süsteem ei toimi

Politsei on pidanud pea saja tuhande Hamburgi kogunenud meeleavaldaja vastu kasutama veekahureid ja pisargaasi. Meeleavaldajad, kes püüdsid reedel tõkestada liidrite saabumist tippkohtumise toimumispaika, ütlesid "Aktuaalsele kaamerale", et senine kapitalistlik süsteem ei toimi enam ja vaja on midagi uut.

Põlenud auto vrakk Hamburgi kesklinnas näitab, et vähemalt osa sajast tuhandest meeleavaldajast on tähelepanu võitmiseks valmis kasutama äärmuslikke võtteid. Korrakaitsjad on neile mõeldes valmis pannud veekahurid ja pisargaasi, mida alates möödunud ööst on korduvalt kasutatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavale tulnud Hamburgi elanikud ei mõista, miks peab tippkohtumine toimuma linna südames.

"Ma ei tea, miks see kohtumine ei toimu mõne Baieri mäe otsas. Meil on nii palju metsasid Saksamaal. Kui tahta nad kõik ära turvata, siis peaks minema mõnda metsa ja ehitama müüri ümber, et keegi viga ei saaks," rääkis Nibou.

"80 protsenti inimestest ei taha (et see siin toimuks), aga poliitikuid see ei huvita. Ja see ongi probleem, miks meeleavaldajad loobivad kive, sest poliitikuid ei huvita inimesed," ütles Cengiz.

Kölnist kohale sõitnud Urs juhib väikest meeleavaldajate gruppi, kes tunnevad rõõmu väikestest paukudest. Puhudes lõhki maakera meenutava õhupalli protesteerivad nad majanduskasvu vastu.

"Me protestime igavese kasvu dogma vastu. Kas see viib ka tegelikult parema elujärjeni või viib see suurema stressi, ühiskonna lõhenemiseni, kus vaesemad jäävad vaesemaks ja teevad üha rohkem tööd," selgitas Attac Deutschland aktivist Urs.

Pärastlõunal kogunesid tuhanded noored politsei suletud südalinna serva.

"Täna püüame siseneda punasesse tsooni viie sõrme ehk viie erineva massilise liikumisega. Praegune valitsev poliitika ei toimi. Inimesed nõuavad teistsugust süsteemi ja institutsioone," rääkis meeleavaldaja Peter.

"Siin on 20 meest, kel on võim, et lahendada ära kõik maailma probleemid ühe aastaga. Poleks enam sõda, vaeseid inimesi, nälga. Aga nad lihtsalt räägivad siin ja teenivad rohkem raha. Ma ei näe muutusi. Meie maailm ei muutu paremaks," kommenteeris Cengiz.