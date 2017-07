Saarts: Toomi jäämine Keskerakonna nimekirja on märgiline

Politoloogi Tõnis Saartsi hinnangul on Yana Toomi otsus kandideerida kohalikel valimistel ikkagi Keskerakonna nimekirjas märgiline ning võimaliku alternatiivse valimisnimekirja võimalused on sellega kindlasti väiksemad.

"Arvan, et see on Keskerakonna jaoks päris märgiline selles mõttes, et ma usun, et kui kaks kolmest õest ja (Edgar ) Savisaar peaksid tõesti tegema eraldi valimisliidu, siis see üritus kannab täna kindlasti palju vähem kui see, kui seal seltskonnas oleks olnud Yana Toom," vastas Saarts "Aktuaalse kaamera" küsimusele, kuidas mõjub Toomi väljajäämine nn Savisaare nimekirjast.

Saartsi hinnangul on Keskerakonnal olemas võimalus võita kohalikel valimistel Tallinna linnas enamus, kuid seda, kas see realiseerub või mitte, on veel vara ennustada.

Saarts ei usu, et Keskerakonna läbirääkimised Yana Toomiga võiksid mõjutada praegust valitsuskoalitsiooni.

"Ma arvan, et Ratase valitsuskoalitsioon täna kindlasti püsib. Kriitiline hetk tuleb võib-olla järgmine aasta," märkis ta ja lisas, et pigem võib koalitsiooni mõjutada IRL-i valimistulemus.

"Meil tuleb vaadata ka seda, mis hakkab toimuma IRL-is, eriti pärast kohalikke valimisi. Kui neil läheb ikkagi kehvasti, siis ma kardan, et selle erakonna lagunemine võib olla kokkuvõttes sellele koalitsioonile saatuslikumgi," tõdes Saarts.

IRL on Saartsi hinnangul teinud viimastel kuudel väga traditsioonilisi valikuid. "Erakonna esimees, linnapea kandidaat - on näha, et nad teevad väga traditsioonilisi valikuid. Rahvuskonservatiivsed, ehtsad Eesti mehed. Nad ei julge riskida millegi uuega," rääkis politoloog.

Nüüdseks on selgunud kõik suuremate erakondade Tallinna linnapea kandidaadid. Lisaks IRL-i linnapea kandidaadile Raivo Aegile, on juba varem teada, et Reformierakonna linnapeakandidaat on Kristen Michal. Keskerakonna linnapea kandidaat on praegune linnapea kohusetäitja Taavi Aas. Sotsiaaldemokraatidest pürgib Tallinna linnapeaks Rainer Vakra ning EKRE linnapeakandidaat on Martin Helme. Vabaerakond osaleb kohalikel valimistel valimisliitudes.

Saartsi sõnul on tähelepanuväärne, et linnapea kandidaatide hulgas pole ühtegi naist.