ERR Riias: Lätis on taas puhkenud oligarhide mõju puudutav skandaal

Lätis on taas puhkenud skandaal oligarhide üle, kes kasutavad poliitilist mõju enda ärihuvides. Ajakiri Ir on avaldanud Riia Ridzene hotelli numbritoas tehtud salvestisi, misjärel on päevavalgele tulnud riigiprokuratuuri ja korruptsioonitõrjebüroo erinevad seisukohad.