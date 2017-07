Lääne-Virumaa mesiniku hinnangul tappis mürgistus miljonid mesilased

Veel paar päeva tagasi oleks Kuuse talus mesitarude vahel saanud jalutada lühikeste riietega, ent praegu on soovitav kostüüm selga panna ka kogenud mesinikul, sest mesilased on endiselt ärevad neid tabanud suure surmalaine pärast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii neljapäeval kui ka reedel on 20-aastase kogemusega mesinik Maire Valtin oma surnud mesilasi koristama pidanud.

Valtini sõnul võib tegemist olla mürgistusega, mille mesilased võisid saada lähedalolevatelt põldudelt keemiliselt pritsitud taimedelt, sest lisaks surnud mesilaste ebaloomulikule asendile, hakkasid tarumesilased tolmlemast tulnud mesilasi ise tapma.

"Mesilased, kes on tarumesilased, ei taha, et see mürk jõuaks peresse ja nad püüavad siis iga hinna eest seda ära hoida, aga kuna tarumesilasi ei ole ka nii palju, nad on ju noored ja ei ole võitlusvõimelised, siis ikkagi osa mesilasi läheb tarusse ja pärast taru sees nad siis taplevad edasi. Nii et taru põhjad olid ka paksult mesilasi täis, rääkimata taruesistest," kirjeldas Valtin.

Tema sõnul võis hukka saada koguni miljoneid mesilasi, mille tulemusel jäi tema 120 tarust mitmed ilma oma tolmlejatest, kelle abil noored mesilased nii süüa kui ka juua said.

Põllumajandusameti sõnul uurimine veel käib. Kuuse talu surnud mesilastelt on võetud kaks proovi, millest üks saadeti haiguste analüüsiks ja teine jääkide analüüsiks. Analüüsi tulemustega saab kindlaks teha, miks nii paljud mesilased üleöö hukkusid. Põllumajandusameti sõnul tuleb reageerida.

"Sellised juhtumid on selles mõttes haruldased, et neid ei juhtu väga palju. Eelmisel aastal me tuvastasime põllumajandusametis ühe juhtumi, kus mesilased hukkusid massiliselt taimekaitsevahendi väärkasutamise tõttu. Selge on see, et selliste kaebuste laekumine on vähenevas trendis, /.../ aga põllumajandusameti jaoks on ka üks juhtum aastas, kus mesilased hukkuvad taimekaitsevahendite tõttu, selgelt liiga palju," rääkis ameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Maris Raudsepp.

Analüüside tulemused ja mesilaste surma põhjus selgub järgmisel nädalal.