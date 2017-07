Nädalavahetus on peamiselt päikeseline, sooja on 20 kraadi ümber

Nädalavahetus olulist ilmamuutust ei too - ilm on vähese pilvisusega, kuid kohati sajab hoovihma. Soojakraadid ulatuvad 21-ni.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kraadist 12 kraadini, maapinnal võib kohati ka 0 kraadi lähedale langeda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kohati on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning termomeetrinäidud on 11 ja 15 kraadi vahel.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja tuleb 18 kuni 21 kraadi.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lääne-Eesti saartel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma ja puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on 16 ja 18 kraadi vahel.

Pühapäeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib hoovihma sadada. Sooja on oodata 20 kraadi ringis.

Esmaspäeval läheb ilm aga suvisemaks - päev tuleb suurema sajuta ning õhusooja on 18 kraadist 23 kraadini.

Teisipäeva öösel pilvisus tiheneb ja päev möödub pilvise taeva all. Ühes pilvedega levib vihmasadu edelast kirdesse. Termomeetrinäidud jäävad aga 19 kraadi ringi.

Kolmapäeval sajab hooti vihma ja sooja tuleb 16 kraadist 21 kraadini.