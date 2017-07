Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (14)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

USA

Trump Poolas

Trumpi Varssavis peetud kõne täismahus Valge Maja veebilehel.

Ülevaated järgnevatelt väljaannetelt: Wall Street Journal. Breitbart. PJ Media. Politico, veel Politico ja eraldi veel ka Lech Walesa teemal. Euractivi kaks artiklit SIIN ja SIIN. Washington Postilt kaks artiklit SIIN ja SIIN. Atlantic. Bloomberg. Vox. Fox News ja veel Fox News.

Trumpi ja Putini kohtumine

Kohtumist - õigemini selle väidetavat sisu, sest osalejaid oli seal väga vähe - on analüüsida jõudnud juba näiteks: National Interest. Quartz. PBS. Politico nelja artikliga SIIN, SIIN, SIIN ja SIIN. Spectator. Fox News SIIN, SIIN ja SIIN. Weekly Standard. Washington Post.

Atlantic aga kirjutab tõlkidest kui de facto diplomaatidest.

Muu USA

Politico ja Guardian kirjutavad, kuidas Trumpi ajastu on senisest rohkem pannud võistlema kaks suurt osariiki - California ja Texase. Osariikide vahel on tekkinud ka poliitiliselt motiveeritud kahepoolne migratsioonivoog.

Bloomberg ja New York Times kirjutavad, et väidetavad Vene häkkerid on võtnud sihikule USA tuumajaamad.

Washington Examiner: USA maapiirkondades on narkoprobleem üha tõsisem.

Bloomberg: USA rikkaima osariigi pealinn võib minna pankrotti.

Washington Post: vabariiklased said tasakesi häid uudiseid ülekohtu asjus.

Bloomberg tuletab meelde, et oli aeg, kui Trump oli New Yorgi demokraat, keda telestaarina armastasid USA vähemused.

New York Times: William F. Buckley, Sean Hannity ja tänapäevane konservatiivne mõte.

New York Times: Trumpi suudaks võimult tõrjuda ainult Fox News.

Daily Beast: miks on Guantanamo kinnipeetavatel võimalik - kusjuures ainsa ingliskeelse kanalina - vaadata Vene propagandakanalit?

Atlantic: kuidas vasakpoolsed aru kaotasid.

Time kirjutab, kuidas sotsiaalmeedias heideti nalja asepresident Mike Pence'i üle, kes katsus Kennedy keskuses NASA varustust, millel oli silt "mitte katsuda". Politico aga kirjutab, kuidas Pence asja naljaks pööras ning ka NASA kinnitas, et midagi hullu ei juhtunud.

NJ.com, New York Times, Washington Post, Politico, Associated Press, NBC, CNN ja Vice News kirjutavad sellest, kuidas New Jersey kuberneri rannaskäik pakkus head materjali humoristidele ja meemitegijatele ning tõi kaasa ka uue seaduse.

USA iseseisvuspäeva nädal

Voxi kokkuvõte USA-st 70 kaardi abil väärib ehk uuesti vaatamist.

National Review: rahvas ilma kuningata.

CNN ja Guardian pakuvad võimalust vastata USA kodakondsuse saamiseks vajaliku testi küsimustele. Abimaterjale leiab SIIT.

UpNorth annab aga ülevaate USA ja Balti riikide diplomaatilisest ajaloost.

EUROOPA LIIT ja SUURBRITANNIA

Politico: Merkel võib olla liider, kuid kes talle järgneb?

EUobserver: Saksa võimude hinnangul alustab Venemaa lekitamisoperatsiooni lähinädalatel.

The Times: naisõiguslane, kes avas Berliinis liberaalse suunitlusega mošee, vajab tapmisähvarduste tõttu pidevat kaitset.

Le Monde on koostanud 12 infograafikut Prantsuse parlamendi alamkoja uue koosseisu kohta.

Politico Macroni "imperaatorlikust" valitsemisstiilist.

Guardian: sisetüli leiboristide seas jätkub, Corbyni soosik sai tagasilöögi.

Politico: Angela Merkeli G20 "põrgus".

Reuters: ekspeaminister Renzi märkis, et Itaalial pole mingit moraalset kohustust migrante vastu võtta.

PBS: Briti kaitseminister rääkis USA meediale Venemaast ja NATO-st.

VENEMAA

Politico: pidev Venemaa-teemaline jutt Läänes aitab Putini imagole kaasa.

Vladimir Kara-Murza kirjutab Forbesis Kremli "mürgitamistaktikast".

EurasiaNet: psühhiaatria kasutamine karistusvahendina on Venemaal ja mõnes endises liiduvabariigis tõusuteel.

Window on Eurasia: Putini suurim hirm on, et vajalikul hetkel ei tulista võimuesindajad rahva pihta.

Window on Eurasia: kui Stalin oli paranoiline sisepoliitiliselt, siis Putin on seda eelkõige välispoliitiliselt.

Moscow Times ei ilmu enam paberil.

UKRAINA

Nezavissimaja Gazeta: mitmed rahvusvahelised firmad on leidnud viisi, kuidas Krimmis ära ajada.

Window on Eurasia: Venemaa sõda Ukraina vastu arvudes.

Newsweek: kuidas USA kaubandusministeerium Ukraina jaoks ebasoodsa otsuse langetas.

MUU MAAILM

Times of Israel: Iisraeli julgeolekuteenistuse kinnitusel on kübertehnoloogia abil ära hoitud tuhandeid terrorirünnakuid.

Balkan Insight: Srebrenica massimõrvast pääsenud mees meenutab oma läbielamisi.

Economist: Saudi Araabia katse Al Jazeerat vaigistada on ennekuulmatu.

Bloomberg Hiina ja India piiritülist.

Economist: Brasiilia armeest on saanud de facto politsei.

Bloomberg: Duterte toetus on islamiäärmuslastega võitluse ajal tõusnud enneolematult kõrgele.

Vox kohtus läbirääkijaga, kes aitas Otto Warmbieri Põhja-Koreast koju tuua.

Bloomberg: kuidas Norral on õnnestunud "naftasõltuvusest" üle saada.

Atlantic: kui palju üks jõuline juht võib riiki muuta, Türgi näitel.

Vox: kuidas India ja Iisraeli riigijuhtide vahel on tärganud bromance.

Daily Telegraph: eksperdid hoiatavad seksirobotite eest.

G20 tippkohtumisel jäid riigijuhid kaamerate ette sageli üsnagi humoorikates olukordades, Politico tegi kokkuvõtte.