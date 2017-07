Renzi: Itaalia peab seadma migrantide vastuvõtmisele lae

Itaalia ekspeaminister Matteo Renzi ütles, et Rooma peaks lubama riiki vaid kindla arvu meritsi Põhja-Aafrikast saabuvaid migrante.

"Saabujate arv peab olema kindlaks määratud. Me ei tohiks tunda end süüdi, kui me ei suuda kõiki vastu võtta," ütles valitseva Demokraatliku Partei (PD) esimees erakonna veebilehele reedel riputatud videos.

Renzi sõnul lasub Itaalial kohustus Vahemerel kõik migrandid päästa, ent kõik ei saa tulla Itaaliasse.

Itaalia on raskustes rändevooga üle Vahemere, mis on toonud tänavu riiki üle 80 000 migrandi. Ohtlikul teekonnal on sel aastal hukkunud üle 2200 inimese, selgub ÜRO andmetest.

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) teatel on Itaalia vastu võtnud umbes 85 000 tänavu üle Vahemere Euroopasse jõudnud 100 000 migrandist.

Suur migrantide arv on tekitanud hirme Euroopa Liidu 2015. aasta rändekriisi kordumisest.

Rändevool on pingestanud ka Itaalia suhted Austriaga, kes ähvardas sel nädalal saata kahe riigi piirile migrante riigist eemal hoidma sõdurid.

Itaalia peaminister Paolo Gentiloni ütles reedel Hamburgis G20 tippkohtumisel, et riigil "ei ole piiramatut võimet" migrante vastu võtta.

"Ma ei saa leppida asjaoluga, et päästeoperatsioone korraldatakse rahvusvahelistes vetes ja migrante võtab vastu üks riik," sõnas ta.

EL-i siseministrid kiitsid neljapäeval heaks Euroopa Komisjoni plaani Itaalia toetamiseks, mis hõlmab 35 miljoni euro eraldamist Roomale ning ettepanekuid koostööks Liibüa ja teiste riikidega rändetulva piiramiseks.

Samuti Hamburgis viibiv Renzi hoiatas, et riigid, kes ei aita Itaalial rändekriisiga toime tulla "saavad tunda tagajärgi" eelseisvatel EL-i eelarvekõnelustel.

Neljapäeval avaldatud Itaalia valitsuse andmetest selgub, et riigile on esitatud alates aasta algusest 73 000 asüülitaotlust, mida on 46 protsenti rohkem kui 2016. aasta esimesel poolaastal.