Mihkelson: IRL-i probleem on keskendumine poliittehnoloogiale

Juunis Isamaa ja Res Publica Liidust (IRL) lahkunud Marko Mihkelsoni hinnangul on erakonna probleem poliittehnoloogiale keskendumine ja selle abil oma sõnumite timmimine, et valijale meeldida.

Mihkelson ütles Postimehele, et püsivalijaid peletab eemale, kui erakonna liikmete ainus eesmärk on organisatsiooni sees võimul püsimine.

"Lõpuks on tähtis ka see, kas erakond on konstantselt millegi vastu või tuleb välja ka positiivse programmiga. Näiteks Reformierakond on suutnud sellega positiivse ja edasiviiva mulje jätta," rääkis ta.

Mihkelson kinnitas, et poliitikast lahkuda ta ei plaani ning on 2019. aasta valimiste ajaks mõne erakonnaga liitunud.