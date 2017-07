"Rahva teenrid": Toom sisuliselt reetis Savisaare

Saatejuht Taavi Eilat märkis, et nn kolme õe intriigis tegi Yana Toom reedel otsuse ainuisikuliselt, mille tulemusel "kaks õde" jäid tühjade pihkudega ning Toom lõi neile sisuliselt noa selga.

ERR-i ajakirjanik Merilin Pärli kommenteeris saates, et Yana Toom näitas selle stiiliga, et on Edgar Savisaare kõige parem kasvandik.

"See on see stiil, mida oleme Savisaarelt saanud aastaid. Ta naudib, kuidas ta saab vett sogada, ta naudib, et kõik ootavad temalt mingit vastust /.../. Ta ei kiirusta kuskile, ta jätab kogu aeg mulje, et on teel ühele poole ja see paneb inimesi mingites mustrites tegutsema, ta ajab hirmu naha vahele, ja siis elegantselt lõpuks teeb ikkagi nii nagu ta teeb. Yana Toom tegi täpselt sama ehk kogus kõik need trumbid enda kätte sellega, et kogu tähelepanu koondus temale, kõik ootasid, mis saab," selgitas Pärli.

"Toom tõmbas elegantselt oma ülejäänud kahelt õelt tooli alt, sest selge see, et tema oli selle kolmiku staar," lisas ta.

Pärli sõnul sõltus Yana Toomist alternatiivse valimisnimekirja edukus. "Ilmselt tegi Toom täiesti pragmaatilise arvestuse, et Keskerakonna ridades kandideerides on tal suurem võimalus pärast mingi oluline ametikoht saada - ilmselt ta rääkis sel teemal ka eelnevalt juba läbi ja küllap tal on mingisugune kokkulepe taskus," lisas Pärli.

Neeme Korv Postimehest nõustus, et Yana Toom näitas Savisaare stiili ja kuigi Savisaarega võrreldavat toetust tal pole, siis alternatiivses nimekirjas oli Toom kahtlemata tähtis tegur.

Korvi hinnangul on Keskerakonna ainus ja põhiline mure see, et Tallinnas tuleb säilitada ainuvõim, sest koalitsiooniga kaasnevad probleemid.

"Toom ütles pressikonverentsil väga ausalt ja minu arvates päris kenasti, et see on selge, et mitte et Keskerakond oleks oma nägu kaotanud, aga Keskerakonna ja koalitsiooni poliitika Keskerakonna juhitud koalitsioonis on natukene omavahel segamini läinud. Ja kujutage ette seda olukorda, kus Tallinnas pärast nelja ainuvalitsetud tsüklit, kus on kõike saanud teha oma käe järgi, lasta sinna sisse keegi, kes on kaalukeel," arutles Korv.

"Ja need kaks nimekirja... tõenäoliselt oleks kampaania käigus hakatud üksteisele nii palju inetusi ütlema - siin on ikkagi olnud päris räme paari poliitiku vahel -, ilmselt nad poleks ikkagi väga ühe laua taha mahtunud enam, vähemalt isikute tasandil mingis mõttes ja see ka ei annaks seda hegemooniat endiselt edasi," lisas ta.

Seda, et nn Savisaare nimekiri oleks suutnud ise Tallinnas võimu võtta, Korvi sõnul ei oleks juhtunud. "Nii et, arvan, et Keskerakond võib selles mõttes rõõmustada, et tõenäoliselt neil on praegu veel võimalik seda ainuvõimu püüda," märkis ta.

Taavi Eilat nõustus, et Keskerakond võib Toomi otsuse üle rõõmustada. Tema sõnul tegi Toom praktiliselt kaalutletud otsuse. "See, milline on pika perspektiivi vaade selle seltskonnaga, oli väga habras. Ja uskuda seda, et Yana Toom hakkab looma vene parteid... Yana Toom pole parteijuhi tüüpigi ja lisaks Eestis vene partei loomine, öeldakse, et see on läbipõetud haigus," kommenteeris Eilat.

Eilati hinnangul oli Toomi otsus märgiline, kuna sellega ta sisuliselt reetis Edgar Savisaare.

"Ma ei tea, mis kõlas selles telefonikõnes, mis eile hommikul küll väga lühikest aega kestis, aga seal võis olla see, et Edgar Savisaar ütles ka seda, mida on paljudele öelnud - et sa oled reetur. Nagu ta taasiseseisvumise ajal juba esimestele oma kaasliitlastele, kes mõtlesid teisiti ja otsustasid teha teisiti, ütles, ja ütles ka hiljem teistele keskerakondlastele. Yana Toom kuuldavasti oli eile tundud ennast igati halvasti. See on ka arusaadav, sest ükskõik kumma otsuse ta oleks teinud, kedagi ta oleks reetnud," rääkis Eilat.