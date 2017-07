Trumpi koha G20 laua ääres võttis ajutiselt üle presidendi tütar

Trump lahkus laua äärest, et kohtuda Indoneesia riigipeaga Joko Widodoga, vahendas BBC.

Ivanka Trump on ametlikult tööl presidendi nõunikuna, kuid G20-l asendab presidenti tema puudumise korral tavaliselt mõni kõrge riigiametnik.

Tippkohtumise juures viibiva BBC korrespondendi sõnul ei meenu talle varasemast sarnast pretsedenti.

Donald Trump küll naasis mõni aeg hiljem ja võttis taas sisse oma koha Suurbritannia peaministri Theresa May ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vahel.

Vene delegatsiooni liige postitas Twitterisse foto kohtumisel osalenud Ivanka Trumpist. Foto tõi sotsiaalmeedias kaasa kriitikalaine.

Osad kasutajad tõid välja, et Ivanka Trump ei ole oma ametisse valitud, osad kahtlesid tema mandaadis istuda moebrändi omanikuna nii kõrgetasemelisel diplomaatilisel kohtumisel.

Osad inimesed kritiseerisid aga tema ilmumist maailma mõjukaimate liidrite hulka pärast seda, kui ta paar nädalat tagasi ühes intervjuus ütles, et püüab poliitikast kõrvale hoida.

Ivanka Trump ühines enda isaga laupäeval ka G20 naiste ettevõtluse ja rahanduse teemalisel üritusel. Samal üritusel osalesid ka Saksa kantsler Angela Merkel ning Rahvusvahelise Valuutafondi juht Christine Lagarde.

Kõik kolm naist esinesid koos ka aprillis Berliinis toimunud G20 naiste tippkohtumisel.

And replaces Pres Trump at the #G20 table as he leaves for bilateral meetings pic.twitter.com/Hf1zfGQeIP