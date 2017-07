Putin: Venemaa loodab jätkada ja arendada kontakte Euroopa Komisjoniga

"Me loodame, et kontaktid Euroopa Komisjoniga jätkuvad ja arenevad. On olemas sellised suunad nagu koostöö Euroopa Komisjoni ja Euraasia Majandusliidu vahel," ütles Putin, kohtudes Hamburgis G20 tippkohtumise kõrvalt Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.

Venemaa otsib võimalusi kontaktide laiendamiseks selles suunas, lisas ta. "Me hoiame kontakte, seda hoolimata olemasolevatest teemadest," kinnitas Putin.

Vene president meenutas, et tal olid Junckeriga väga kasulikud läbirääkimised Peterburi majandusfoorumil 2016. aastal.

Putin ütles, et Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini väisas Moskvat aprillis ning Vene välisminister Sergei Lavrov külastab omakorda Brüsselit 11. juulil.

Juncker rõhutas omakorda, et Euroopa Komisjon soovib dialoogi Venemaaga. Junckeri sõnul on Venemaa ja Euroopa Liidu vahelised erimeelsused teada, need on Krimm ja Ida-Ukraina. Juncker kinnitas, et Euroopa Komisjon on valmis jätkama tööd, et leida koostöövõimalusi ja vastastikku huvipakkuvaid punkte.