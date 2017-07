19 liidrit G20-st ei toeta Trumpi administratsiooni kliimapoliitikat

Merkeli sõnul kinnitasid need 19 liidrit, et Pariisi kliimalepe on pöördumatu, ent USA positsiooni nimetas ta kahetsusväärseks.

Saksa kantsler märkis, et G20 tippkohtumise lõppdokument võtab teadmiseks USA seisukoha, mis on vastu kliimaleppele.

Kaubanduse osas tõrjusid G20 liidrid protektsionismi, kuid möönsid, et kaubandus peab olema vastastikku kasulik ning et riikidel on õigus kasutada legitiimseid vahendeid, et kaitsta töötajaid ja tööstuseid selle eest, et kaubanduspartnerid neid ära kasutaksid.

USA president Donald Trump saavutas G20 tippkohtumisel siiski olulisi järeleandmisi kliima ja kaubanduse osas, selgus kahepäevase ürituse lõppdokumendist.

Lõppdokumendis märgitakse, et G20 riigid võtavad teadmiseks USA otsuse lahkuda 2015. aasta Pariisi kliimaleppest.

Samas jäetakse uks lahti riikidele, mis jätkavad fossiilkütuste kasutamist.

Dokumendis märgitakse, et USA teeb tööd teiste riikidega, et aidata neil kasutada fossiilkütuseid puhtamalt ja tõhusamalt ning võtta kasutusele uuenevaid ja teisi puhta energia allikaid.

Kaubandusküsimustes olid ülejäänud G20 riigid samuti sunnitud nõustuma Trumpi lubadusega lähtuda eelkõige USA kompaniide huvidest.

G20 riigid rõhutasid riikide õigust kaitsta oma turge legitiimsete kaubanduse kaitsmise vahenditega.

Tulekul uus kliimakohtumine

Prantsuse president Emmanuel Macron teatas, et korraldab 12. detsembril uue kliimamuutuse tippkohtumise.

"12. detsembril korraldan ma uue tippkohtumise, et astuda uus samm kliima heaks, sealhulgas rahastamise küsimuses," ütles ta pärast G20 tippkohtumist Hamburgis.

Uus tippkohtumise korraldatakse kaks aastat pärast Pariisi kliimaleppe sõlmimist.