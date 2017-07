Maasikafestival toimus kesisest maasikasaagist hoolimata

Mitmed maasikakasvatajad ja müüjad kinnitasid, et kehvade ja vihmaste ilmade tõttu on Eestis sel aastal maasikaid vähem kui eelmisel aastal, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Räpina vallas asuva Kerdi talu marjakasvataja Heldur Hüdsi rääkis, et kui ilusat ilma jagub veel mitu päeva, siis võib nende talus maasikate kõrgaeg alata tuleval nädalal. 150 kilo Räpinast toodud maasikaid osteti temalt ära kolme tunniga.

Eesti maasikate kilo eest küsiti turul kuus eurot ja mitmed maasikakasvatajad said oma marjadest sama kiiresti lahti.

"Sel aastal on ilmad ikkagi nii kehvad olnud, et kevad oli külm ja praegu oli vihmaperiood ja ka jahe on maasika jaoks. Ööd on täitsa jahedad ja maasikaid ei tule nii palju peale," tõdes maasikakasvataja Heldur Hüdsi.

Maasikaid osteti hulgim nii kohe söömiseks kui ka talveks sissetegemiseks, lastele ja lapselastele.