Kehv rannailm peletab puhkajad Pärnu rannast kesklinna

Võiks ju arvata, et kui rannailma ei ole, pole Pärnus ka puhkajaid. Tegelikult on inimesed kohal ja sündmused toimuvad. Lihtsalt tuleb endale rannas peesitamise asemel muud tegevust otsida. Rannas paraku valitseb tühjus ning kõige enam kannatavad selle tõttu just rannarajooni ettevõtjate käibed, vahendab "Aktuaalne kaamera".



"Me oleme ikkagi rannapiirkonna äri ja meie raha tuleb rannasuvitajast. Praegusel hetkel inimesed õhtul jalutavad ja joovad kohvi, aga mahtu sellel kindlasti ei ole. Meil ongi rannapäeval külastajate vahe kuskil 2000 inimest," tõdes Karusselli puhveti juhataja Ergo Sartakov.

Samas rõõmustavad rannailma puudumise üle kesklinna ettevõtjad. Pärnu kesklinna söögikohad tühja toa üle ei kurda.

"Kindlasti on juba päris palju inimesi, kes juba puhkavad. Kindlasti on väga palju vähenenud Soome turiste, aga asemele on tulnud väga palju lätlasi ja siis ka muud rahvast," ütles Bum-Bum pubi perenaine Merike Killing.

Kõik ettevõtjad on ühte meelt, et kui rannailm toob tulu rannaäridele, siis vilets suvi soosib omakorda kesklinna ettevõtjaid.

"Steffanis jätkub alati kliente nii kesklinna, randa mõnikord vähem, sest kui tuul puhub ja vihma sajab, siis rannarajoonis lihtsalt liigub inimesi vähem. Kesklinnas on tegevusi rohkem, siis inimesed koonduvad sinna," kirjeldas Steffani pitsarestorani vahetuse vanem Karin Lepaste.

Vahest kõige enam rõõmustavad kehva ilma üle kaubanduskeskused.

"Eks ilm on mõjutegur - kui rannailma ei ole, siis ińimesed tulevad siia meelt lahutama ja turist siiski, meile tundub, siia Pärnusse jõuab. Just kaugemalt tulnud turist on teinud oma reisiplaanid pikemalt ette ja ei lase ennast ilmast heidutada," ütles kaubanduskeskuse Port Artur juhataja Mari-Liis Lembit.