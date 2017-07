Putini lennuk lendas G20-le ringiga, et vältida Poola ja Baltikumi õhuruumi

Lennuk, mille pardal oli Venemaa president Vladimir Putin, sõitis Saksamaale Hamburgi G20 tippkohtumisele ringiga, et vältida NATO liikmetest Poola ja muuhulgas Balti riikide õhuruumi, selgub tema lennuki radariandmetest.

Putini "auring" tuli umbes 500-kilomeetrine, vahendab Reuters.

Lehel FlightRadar24 nähtub, et Venemaa valitsuse lennuk Iljušin, registrinumbriga RA-96022, mis sõitis neljapäeval Moskvast Hamburgi, vältis otsemarsruuti, mis läinuks üle Valgevene ja Poola, eelistades nende asemel lennata ringiga üle Läänemere, vältides ka Balti riikide kohale sattumist. Teekond viis hoopis üle neutraalsete riikide Soome ja Rootsi, enne NATO liikmesriikidest Taani ja Saksamaa õhuruumi sisenemist.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus kommentaaridest, öeldes vaid, et presidendi julgeolek reiside ajal on kõige olulisem, mistõttu on kõige otstarbekam lähtuda eeskätt turvalisusest.