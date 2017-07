Pühapäevane ilm võtab laupäevast eeskuju

Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 6 kuni 14 kraadi.

Pühapäeva hommikul on vähese ja vahelduva, Lääne-Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhusooja on 12 kuni 15 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on oodata 17 kuni 22 kraadi.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib hoovihma sadada. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Uue nädala esimene päev tuleb lähiajal puhkajate jaoks tõenäoliselt kõige sobivam. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ning sooja on 21 kraadi ringis.

Teisipäeval levib vihmasadu edelast kirdesse ja mitmel pool on ka äikeseoht. Õhusooja tuleb aga 16 kuni 24 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval sajab mitmel pool hoovihma ja õhutemperatuur jääb 15 ja 21 kraadi vahele.

Suuremat vihmasadu pole kuni teisipäevani siiski oodata.