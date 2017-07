Ivanova ja Loone jagavad Toomiga sotsiaalmeedias maid

"Arusaam, et meiega koos lahkub osa vene valijaid, mis tähendab, et mitte-eestlaste huvide eest seistakse veel vähem," kirjeldab Yana Toom oma sotsiaalmeediakonto seinal ühte mitmest asjaolust, mis oleks tema hinnangul kaasnenud "kolme õe nimekirjaga", lisades, et see oleks tõmmanud Keskerakonna alla, kusagile hingitseva IRL-i tasemele.

Lisaks usub Toom, et nende nimekirja tekkides oleks hiljemalt sügiseks olnud käes valitsuskriis koos ennetähtaegsete parlamendivalimistega, kuid seal pole valimisnimekirjaga jälle midagi teha, sest riigikokku saavad kandideerida üksnes erakonnad.

Toom kirjeldab ka ettepanekuid, mille nad valimisnimekirja rakukesega kokku panid ja Keskerakonnale üle andsid. Ettepanekud olid jagatud teemade kaupa, puudutades vastavalt kas erakonda, linna või poliitikat. Muuhulgas pakuti erakonna programmi jaoks välja asutada linna varjupaigad perevägivallaohvritele, võimaldada algklassilastele teine komplekt õpikuid, et nad ei peaks raskeid raamatuid endaga kaasa tassima ja ehitada Aegna saarele munitsipaallastelaagrid.

Toomi sõnul jõuti Keskerakonnaga pooltes ettepanekutes 12-st kokkuleppele. Kas sellega jääda rahule või ei, nimetab Toom juba isiksuslikuks eripäraks - ühe jaoks on klaas ikka pooltäis ja teise jaoks pooltühi.

Oma pika arutelu lõpetab Toom mõttega, et poliitikas toetub kõik suuresti läbirääkimistele, iseäranis kui saab ise suunata ka tulemuste ellurakendamist ja just seda on ta püüdnud oma kolleegidele selgitada, ehkki esialgu tulemustega, ent ta jätkab seda. Ning lisab lõppu: "Nii et jah, mina jään."

Ivanova ja Loone saavad pahaseks

Olga Ivanova vastab Toomi sissekande peale, et ei maksa otsida vabandusi ning rõhutab, et kõik kohtumised, mis nimekirja ette valmistades tehti, toimusid Toomiga, mille tulemusel ei sündinud lõpuks isegi mitte kavatsuste protokolli. Samuti ei sündinud juhatuse otsust eetikakoodeksi kohta ega võtnud aukohtus vastu otsust Karilaiu küsimuses. Samuti heidab Ivanova ette, et ka kodakondsust ja Tšernobõli veterane puudutavates teemades konkreetsust ei olnud.

"Minu meelest oleme me päris edukalt vait suutnud olla, ehkki meil kõigil olnuks midagi öelda," torkab Ivanova lõpetuseks Toomile.

Oudekki Loone kirjutab omakorda, et ta ei taha alustada otsast peale põhjendamist, miks oleks või ei oleks hea minna valimistele eraldi nimekirjaga, kuid et ta on kurb ja pettunud, et Toom võttis olulise otsuse vastu pärast seda, kui kaaslased olid juba läinud koju teistsuguse otsusega, viidates sellele, et nende kokkulepe oli teha oma nimekiri, ent Toom mõtles pärast vastavat kokkulepet omapäi ümber.