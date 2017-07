Venezuela president saatis opositsioonijuhile rahupakkumise

Lopez veetis vanglas rohkem kui kolm aastat.

Maduro teatas ühtlasi telepöördumises, et toetab ülemkohtu otsust panna Lopez vangla asemel koduaresti. President avaldas lootust, et otsus loob baasi leppimisele, sest riik ja rahvas soovivad rahu.

Venezuela prominentne opositsioonijuht Lopez vabastati laupäeval vanglast, kuid pandi koduaresti. Venezuela ülemkohus kinnitas oma Twitteri kontol, et andis humanitaarkaalutlustel korralduse rakendada Lopezi suhtes koduaresti ning selle otsuse langetas kohtu president Maikel Moreno.

Lopez tervitas juba samal õhtul lipuga vehkides tema maja juurde kogunenud toetajaid.

"Jah, me suudame!" karjus 46-aastane poliitik.

Maduro on suure siseriikliku ja rahvusvahelise surve all kuulutada välja ennetähtaegsed valimised. Paremtsentristlik opositsioon, kelle kontrolli all on alates 2016. aasta jaanuarist parlament, süüdistab Madurot võimu külge klammerdumises keset riiki laastavat majanduskriisi, mis on kaasa toonud toidu- ja raviminappuse.

President peab kriisi USA toetatud vandenõuks.

Venezuela kriis on teravnenud alates aprilli algusest, kui opositsioon teatas otsusest hakata korraldama katkematuid meeleavaldusi. Prokuröride andmeil on viimase kolme kuu jooksul politsei ja protestijate kokkupõrgetes hukkunud vähemalt 91 inimest.