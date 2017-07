Kiievis hukkus plahvatuses kaks inimest

Haavatud toimetati haiglasse erineva raskusastmega vigastustega. Vigastatute seas on ka 14-aastane laps. Surma said 45-aastane naine ja mees, kelle isikuandmed on täpsustamisel.

Sündmuskohale saadeti 34 erinevat päästemasinat ja 186 meditsiini- ja päästetöötajat.

Esialgsetel andmetel oli tegemist gaasiplahvatusega, kuid uurimine alles käib.

"Esialgsed uurimisandmed näitavad, et tegemist oli gaasiplahvatusega. Plahvatuses hävines elumaja kaks korrust," ütles politsei eestkõneleja Oksana Blõstšuk.