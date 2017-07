Tallinnas kohtuvad rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimehed

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Toomas Vitsuti sõnul püüab Eesti eesistumise ajal parlamentaarsel tasandil tõstatada aruteludes just neid teemasid, kus parlamentide panus on hetkel hädavajalik. Ta tõi näiteks küsimused, kuidas suurendada Euroopa Liidus konkurentsivõimet, tekitada solidaarsust rändesurve tingimustes või milliseks peaks kujunema Euroopa Liidu tulevik.

"Olen kutsunud oma kolleegid Tallinna, et arutada kuidas Eesti Euroopa Liidu eesistumise programmi kõige paremini ellu viia ning kaaluda üheskoos, mis tingimusi vajavad idufirmad, et Euroopa Liidus edukalt tegutseda," ütles Vitsut. "Soovin, et kolleegid saaksid Tallinnast kogemuse sellest, kuidas toimib paberivabam asjaajamine," sõnas Vitsut.

Esmaspäeval riigikogu saalis toimuval konverentsil annab peaminister Jüri Ratas ülevaate Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetidest, milleks on avatud ja uuendusmeelse majandusega, turvaline ja kaitstud, digitaalne ning kaasav ja kestlik Euroopa.

Konverentsi teised ettekanded on suunatud innovatsioonile ja idufirmadele. Kristin Schreiber Euroopa Komisjonist, Sten Tamkivi Eestist ning Ivo Špigel Horvaatiast otsivad oma ettekannetes vastust küsimustele, mida on Euroopas ja rahvuslikul tasandil vaja teha idufirmade toetuseks, et nad muutuksid kasvufirmadeks. Samuti arutatakse, kuidas poliitikud saaksid aidata kaasa idufirmade paremale toimimisele ning kuidas kindlustada, et Euroopa Liidu majandus oleks konkurentsivõimelisem. Debatis jagavad osalejad parimat praktikat.

Pühapäeval koguneb Tallinnas ka eesistujakolmik, kuhu peale praeguse eesistujariigi Eesti kuuluvad ka eelmine eesistuja Malta ja järgmine eesistujariik Bulgaaria. Euroopa Parlamendi esindaja osalusega kohtumise eesmärk on hoida järjepidevust COSAC-i juhtimises.

Kõigil delegaatidel on võimalus külastada loomeinkubaatorit Tallinn Designe House.

Eesti delegatsiooni kuuluvad Toomas Vitsut, Marianne Mikko ja Jaak Madison.

COSAC esimeeste konverents valmistab ette novembri lõpus Tallinnas toimuvat COSAC-i täiskogu istungit, mille peateemadeks on Euroopa Liidu tulevik, rahvusparlamentide roll, digitaalse ühtse turu areng, rände välismõõde ja julgeolekuküsimused.