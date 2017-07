Edela-Süürias jõustus Jordaania, USA ja Venemaa vahendatud relvarahu

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles reedel pärast USA ja Vene presidendi kohtumist Hamburgis, et riigid leppisid kokku relvarahu kehtestamises Süüria edelaosas.

Leppele eelnesid mitmenädalased salajased läbirääkimised Jordaania pealinnas Ammanis. Seal arutati, kuidas astuda vastu Süüria režiimi liitlase Iraani toetatud üksuste kogunemisele Lõuna-Süüriasse Jordaania ja Iisraeli piiri lähistele.

Relvarahu algas kell 12 ning hõlmab Daraa, Quneitra ja Suweida provintsi.

Jordaania, USA ja Venemaa ei täpsustanud, kuidas nad kavatsevad relvarahust kinnipidamist jälgida ja jõustada.

Piirkonnas võitlevad USA toetatud mässulised, Süüria valitsusväed ning äärmusrühmitused Islamiriik (IS) ja Al-Qaeda. Relvarahulepe IS-ile ja Al-Qaedale ei kehti.

"Kolmes provintsis olevatel režiimi ja opositsiooni rindejoontel on sõjategevus ja mürsurünnakud hommikuse seisuga peatunud. Erandiks olid mõned mürsud, mis tulistati Daraa linna pihta enne keskpäeva," ütles vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse juht Rami Abdel Rahman.

Jordaania piiri lähistes Daraas elav kohalik opositsiooniaktivist kinnitas, et relvarahu algus möödus rahulikult. "Ärevust on jätkuvalt palju," ütles Ahmad al-Masalmeh. "Relvarahu algas, kuid selle jõustamiseks pole mingeid mehhanisme. See paneb inimesed muretsema."

Süüria režiim teatas juba esmaspäeval, et kehtestab ühepoolse relvarahu, kuid sõjategevus kolmes provintsis jätkus.

Süüria valitsus pole kommenteerinud Jordaania, USA ja Venemaa vahendatud relvarahu jõustumist ning seda ei mainitud riigimeedia keskpäevases ülevaates.

Samas tsiteeris valitsusele lähedane päevaleht Al-Watan Süüria parlamendi väliskomisjoni juhti, kes andis mõista, et Damaskusega konsulteeriti enne relvarahu väljakuulutamist. "Leppe üksikasju ei esitatud, kuid Süüria riik omab sellest taustateavet," tsiteeris leht Boutros Marjanat.

"Lõppsõna Lõuna-Süüria lisamisest nn deeskaleerimistsoonide nimistusse kuulub Süüria riigile ning seda koordineeritakse koos Venemaaga," lisas ta.

Relvarahu jõustus päev enne Süüria rahukõneluste jätkumist Šveitsis Genfis. Ootused ÜRO vahendatud kõnelustele on väikesed, kuid üks ÜRO tippametnik ütles laupäeval, et reedel teatatud relvarahulepe andis kõnelustele hea tõuke.

"On abiks, kui läbirääkimistele luuakse sobiv atmosfäär ning esmaspäeval näeme seda," ütles Süürias tegutseva ÜRO erisaadiku Staffan de Mistura asetäitja Ramzi Ezzedine.