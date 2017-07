Jaapani peaminister jätab loodusõnnetuse tõttu ära Eesti visiidi

Jaapani peaminister Shinzo Abe jätab teisipäevaks planeeritud Eesti-visiidi ära, kuna Jaapani lõunaosa räsivad paduvihmad ja tulvad ning on ka hukkunuid.

Jaapani suursaatkonna teatel jääb Kyushu saart tabanud loodusõnnetuse tõttu ära Abe ühepäevane visiit Eestisse, mille ühe osana oli teisipäevaks planeeritud ka pressikonverents ja -briifing.

Jaapani lõunaosas on paduvihmade ja tulvade tõttu hukkunud 18 inimest, teatasid ametnikud pühapäeval. Üle kallaste tõusnud jõed ja mudavoolud on toonud kaasa purustusi suurtel aladel Jaapani neljast peasaarest lõunapoolseimal Kyushul. Loodusõnnetuse tagajärjel on hävinud teid, maju ja koole.

Viimastel andmetel on hukkunute arv tõusnud 18-ni, lisaks on ligi 500 inimest muust maailmast ära lõigatud ja umbes 27 inimesega ei saada ühendust, sõnasid ametnikud. Tuhanded inimesed on evakueeritud.

Päästehelikopteritel pole ränkade vihmahoogude tõttu olnud võimalik õhku tõusta. Viimase 72 tunni jooksul on Kyushul asuvas Fukuoka linnas sadanud 22 sentimeetrit vihma.