Maardu sünnipäeval avatakse Georgi Bõstrovi büst

Bõstrovi mälestusmärk on juba paigaldatud, kuid see on praegu kaetud. Pidulik avamine toimub 17. juulil kell 15, ütles Maardu linnapea Vladimir Arhipov ERR-ile venekeelsele uudisteportaalile.

Maardu linnavalitsus tunnistas mullu sügisel Bõstrovi mälestuse jäädvustamiseks korraldatud skulptuuride ideekonkursil võitjaks Aleksander Litvinovi töö.

Kokku laekus konkursile eskiise kolmelt autorilt, mis olid vormistatud paberkandjal ja mudelitena ning kujutasid erinevatel postamentidel Bõstrovi büsti või täisfiguuri pingil istumas.

"Aleksander Litvinovi töö - pronksist büst postamendil - pälvis linnaelanike ja Bõstrovi lese suurima poolehoiu ning linnavalitsus otsustas jätkata koostööd selle autoriga," märkis Arhipov.

Kuna ka teised esitatud tööd vastasid konkursi tingimustele, otsustas linnavalitsus premeerida kõiki autoreid võrdse summaga, milleks on 500 eurot.

Bõstrov oli Maardu linnapea aastatel 1996-2013, seejärel Maardu linnavolikogu esimees ning 2015. aasta jaanuarist kuni surmani sama aasta 15. oktoobril taas linnapea.

1956. aastal sündinud Aleksander Litvinov lõpetas Eesti Riikliku Kunstiinstituudi skulptuuri erialal 1980. aastal.

Aastast 1992 on ta Eesti Kunstnike Liidu liige ja kuulub Kujurite Ühendusse. Aastast 2010 on ta ka Vene kunstnike liidu liige.