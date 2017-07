Riik üritab vaktsineeritud laste hulka suurendada

Terviseameti andmetel suureneb vaktsineerimisvastaste arv igal aastal ligi 0,2-0,3 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Õiguskantsleri poole pöördus üha suureneva laste vaktsineerimata jätmise probleemiga Eesti maaomavalitsuste liidu tegevdirektor Ott Kasuri.

"Loomulikult on kohalikel omavalitsustel põhjust muret tunda, sest lapsed käivad lasteasutustes ja koolides, mis on kohalike omavalitsuste hallata," märkis Kasuri ja lisas, et vaktsineerimata jätmisest võib tulla probleem ning pigem oleks hea seda ennetada, kui pärast tagantjärele tark olla.

Õiguskantsler Ülle Madise vastas Kasuri pöördumisele, et kuna probleem on terav, võiks Eesti kaaluda, kuidas saavutada vaktsineerimisega paremat taset. Madise lisas, et kas ja kuidas sekkuda, on riigikogu pädevuses.

Maailma Terviseorganisatsiooni ehk WHO soovituste kohaselt ei tohiks vaktsineeritute hulk jääda alla 95 protsendi, Eesti kaheaastaste laste puhul jäi see aga viimasel kahel aastal alla selle.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et tema toetab pigem perearstide selgitustööd, mitte rangeid meetmeid.

"Minu isiklik seisukoht on, et seda ei tohiks siduda toetuste maksmisega. Kindlasti teavitustöö juba ka enne, kui emad jäävad lapseootele, sest tegelikult on see rasedusnõustamisel väga oluline lõik, mitte ainult siis, kui juba vanemaks saadakse," märkis Kütt.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ütles nädala lõpus meditsiiniuudiste portaalile, et kuigi laste vaktsineerimistega kaetus on viimase 10 aasta jooksul Eestis järjepidevalt langenud, ei poolda sotsiaalministeerium vaktsineerimise kohustuslikuks muutmist, vaid senisest suuremat teavitustööd.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm (Vabaerakond) ütles intervjuus ERR-ile, et tuleb arutada, kas riik peab rohkem informeerima või rakendama trahve ja vähendama hüvesid.

"Ma arvan, et trahvid otseselt ei tööta. Küll aga, kui vanemad ei vaktsineeri oma lapsi ja tahavad nad lasteaeda viia, siis kas neil on näiteks eraldi rühmad, kas see teenus on kallim ehk siis selline väike sanktsioon peab olema, sest ma arvan, et ei ole õige, et ühe inimese erikohtlemine võib kahjustada teisi lapsi," nentis ta.

Haukanõmm lisas, et ta ei pea õigeks tuhandetesse eurodesse ulatuvaid trahve, nagu rakendatakse Saksamaal või Itaalias. Ta rõhutas, et ühiskond vajab arutelu teemal, mida tähendab kui vanemad loobuvad lapse vaktsineerimisest, sest see ei puuduta ainult üksikuid vaid kogu ühiskonda.