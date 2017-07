Suurim tung oli tänavu Tartu ülikooli

Ka sel aastal tahetakse Tartu ülikoolis enim õppida arstiteadust, informaatikat ja juurat ning suurim konkurss õppekoha kohta oli aga koolieelse lasteasutuse õpetaja erialale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul on see seotud sellega, et nendel erialadel on väga konkreetne tööturu väljund olemas.

"Lasteasutuse õpetajaid on vaja, ilmselt on ka seal süsteemis inimesi, kellel on vaja haridust. Näiteks abiõpetajad, kes siis nüüd soovivad saada õpetaja kvalifikatsiooni," märkis ta.

Esitatud avalduste arv on Tartu ülikoolis sel aastal samas suurusjärgus kui eelmiselgi. Seevastu nii Tallinna ülikooli kui tehnikaülikooli esitati tänavu avaldusi vähem.

Tallinna ülikooli õppekavu on viie võrra vähem ja Rakvere kolledžis vastuvõttu ei toimunud.

Tehnikaülikooli laekus avaldusi sel aastal vähem seetõttu, et langenud on nii laia matemaatika riigieksami tegijate arv kui nende tulemuste tase. Lisaks on ingliskeelsed õppekavad sellest aastast tasulised ning tõusnud on mitme eriala vastuvõtulävendid.

Tallinna tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll märkis, et Tallinna tehnikaülikool tahab saada parimatest parimaid üliõpilasi ja kehtestatud muudatusega loodetakse neid ka saada.

Mitmendat aastat järjest oli Tallinna ülikoolis populaarne haldus-ja ärikorraldus ning tänavu oli konkurss üheksa inimest kohale.

Tallinna ülikooli vastuvõtu peaspetsialist Merit Paist ütles, et selle eriala õppevorm on tsükliõpe, mis tähendab paindlikku õppevormi.

"Sellest on huvitatud nii noored inimesed kui ka täiskasvanud õppijad," kinnitas ta.

Lõplikke kokkuvõtteid ja järeldusi saab ülikoolides teha siis, kui kandidaadid on õppimatuleku kinnitanud.