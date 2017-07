Lottemaa on avastanud enda jaoks lõuna- ja põhjanaabrid

Kõige rohkem kiidab Põldma Lottemaa personali ja tunnustab näitlejaid, kes lastega vahetult suhtlevad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pühapäeval lõppes Lottemaal leiutamise nädalavahetus ning kuna leiutamiseks oli aega omajagu, siis polnudki imeks panna, et laste ette tuldi päris mitme asjaga.

Aga juhtus sedagi, et mõne Leiutajateküla elaniku väljamõeldud masin tööle ei hakanud ja siis oli kurbust palju.

Rännukohver-ajamasin aga toimis ja niisamuti oli asja eest trummiga äratuskell, mille mõni raske unega tegelane võiks Lottemaalt endalegi tellida.

Äpardusega lõppes aga sallikudumismasina esitlus. Sinna pidi lihtsalt lõngakerad sisse panema ja sall muudkui tuli. Aga masinas toimetasid hoopis kellegi kärmed käed.

Lottemaa isa Janno Põldma käib hooajal kohal kolm-neli korda, sest asi toimib ja vajadust nõu anda pole. Et nii hästi hakkab minema, seda esialgu oodata ei osatud.

"Ega täpselt ei osanud. Näiteks see, et näitlejad praegu suhtlevad platsi peal lastega, seda me esimesel hooajal ette ei näinudki. Me arvasime, et on tore, kui nad mängivad näidendid ära ja sellega nende roll piirdub. Aga tegelikult on aeg näidanud, et vähemalt sama tähtis on see, mida näitlejad teevad näidendist vabal ajal ehk kuidas nad platsi peal Lottemaal suhtlevad lastega kogu aeg. See on fantastiline," tõdes Põldma.

Leiutajate nädalavahetusele kutsuti ka Ahhaa teadusteater ja nende veeteemalised tule, auru ja plahvatustega etteasted meeldisid lastele samuti.

Ahhaa teaduskeskuses on igasugu eksperimente pidevalt omagi kavas, sellepärast polnud Lottemaa tarvis eraldi kava vaja kokku panna.

AHHAA teadusteatri tegija Ivo Uibo märkis, et Ahhaa teaduskeskuses on samuti hästi palju toimumas. "Oleks võinud välja mõelda, aga meil oli kõik juba olemas," kinnitas ta.

Lottemaa rahvas rõõmustab selle üle, et endiselt käib siin palju lätlasi ning läti keel kõlab ka etendustes. Ka teadusteatri etendus oli kahes keeles.

Leiutajateküla rahval on hea meel ka selle üle, et Soome pered on Lottemaa avastanud.