Esmaspäeval tuleb soe ja kuiv ilm

Esmaspäeval on oodata sooja ja kuiva ilma, sest Baltimaade kohal laiub kõrgrõhuala, kuid päeval läheneb Saksmaa põhjarannikult juba madalrõhkkond.

Teisipäeval liigub tsüklon kiiresti üle Läänemere ning toob vihma ja äikest Baltimaadesse ja Lõuna-Soome, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Õhumass on Eesti kohal jätkuvalt soe ning termomeetri näidud tõusevad nii esmaspäeval kui ka teisipäeval mitmel pool üle 20 kraadi.

Öö vastu esmaspäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta, kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, ja sooja on 8-14 kraadi.

Esmaspäeval on taevas pilvi vähe, kuid kohati võib olla udu. Tuul on nõrk ja muutliku suuna ning sooja on kuni 18 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada ka pisut hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, saartel lõunakaare tuul 3-8 m/s. Sooja on päevaks oodata 18-24 kraadi.

Esmaspäeva õhtul on ilm vähese või vahelduva pilvisusega ja kuiv. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja sooja on 16-20 kraadi.

Teisipäeval pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle Eesti. Tuul tugevneb ja on ka äikeseoht. Samas on sooja veel 20 kraadi.

Üsna sarnane ilm tuleb ka kolmapäeval, kuid nädala teises pooles õhutemperatuur langeb ja ka siis sajab mitmel pool hoovihma.