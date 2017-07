Ruussaar: ükski parlamendierakond ei sukelduks Loone ja Ivanova "kammi"

Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar" märkis ajakirjanik Ainar Ruussaar Keskerakonnas toimuva käärimise kohta, et Oudekki Loone ja Olga Ivanova lõikaksid erakonnast lahku lüües oma poliitikukarjäärile kriipsu peale.

"Näiteks kui Olga Ivanova ja Oudekki Loone lahkuvad Keskerakonnast, teevad valimisteks oma nimekirja, siis see oleks üsna lühinägelik samm ja ükskõik kui lähedal või kaugel Edgar Savisaar selles nimekirjas on," arvas Ruussaar.

"Need kaks naispoliitikut lõikaksid suure tõenäosusega läbi igasuguse võimaluse olla Euroopa Parlamendi või riigikogu valimistel edukad. Ma ei kujuta ette ausalt öeldes mitte ühtegi tänast parlamendierakonda, kes oleks nõus vabatahtlikult sukelduma sellesse kommunikatiivsesse kammi, mida tooks nende kahe naisterahva liitumine mõne teise erakonnaga," nentis Ruussaar.

"Kujutad ette ühtegi parlamendierakonda, kes ütleks Olga Ivanovale või Oudekki Loonele täna - hästi lahkusid Keskerakonnast, tule meile," leidis Ruussaar.

Ajakirjanik Anvar Samost nentis, et samas on ju parlamendierakond, lisaks ka valitsus- ja peaministri erakond, kuhu need kaks inimest jätkuvalt kuuluvad ja kust neid keegi päris selgelt ära ajama ei kipu.

"Samas Oudekki Loonet ja Olga Ivanovat, nii palju kui mina aru saan, ühendab ainult üks asi või õigemini üks isik, see inimene on Edgar Savisaar. Mitte midagi muud maailmavaateliselt või muul moel ühist neil ei ole. Sama moodi pole Yana Toomiga neil väga palju ühisosa. Selles mõttes on kahtlemata Yana Toomil rohkem ühisosa Mihhail Kõlvarti ja teiste nö Jüri Ratase poole peale jäänud venekeelsete keskerakondlastega," märkis Samost.

Samosti sõnul näitab aga Keskerakonnas toimuv, et nö venekeelse erakonna teke, mille üle on samuti spekuleeritud, pole reaalne.

"See kolmiku - Yana Toomi, Oudekki Loone ja Olga Ivanova saaga on hea õppetund, miks Eestis ei saa tekkida puhtalt rahvustunnusel venekeelset või vene erakonda. Need inimesed ju lähevad omavahel kohe tülli," tõdes Samost.