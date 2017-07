Vendelin ostab 20 protsenti Linnamäe MM Grupist

MM Gruppi kuuluvad ravimite hulgimüügiettevõte Magnum Medical, ravimite jaemüügikett Apotheka, meediakontsern Eesti Meedia, lemmikloomakeskus PetCity ja teised Linnamäega seotud ettevõtted Eestis ning välisriikides.

"Senine koostöö Ivar Vendeliniga on osutunud väga viljakaks ning arvestades meie grupi uusi ja innovaatilisi plaane jae- ning online kaubanduse valdkonnas on mul heameel, et õnnestus gruppi kaasata strateegilise vaatega partner," kommenteeris Margus Linnamäe pressiteate vahendusel.

"Meie koostöö Margus Linnamäega Apollo raamatukauplustes on kulgenud suurepäraselt. Loodan, et saan nüüd oma teadmisi ja kogemusi panustada veelgi laiemal pinnasel,” ütles Ivar Vendelin.

Pooled on kokku leppinud, et tehingu maksumust ei avaldata. MM Grupi 2016 aasta konsolideeritud käive oli 481 miljonit eurot.