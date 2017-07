Kaljulaidi sõnul pole presidendi otsevalimine Eestis päevakorral

Kaljulaid ütles lehele antud intervjuus, et eestlased olemasoleva parlamentaarse demokraatiaga rahul ja ei näe vajadust rahva poolt valitud presidendi järele.

Kaljulaiu kinnitusel pole Eestis isegi huvigruppe, kes arutaks presidendi otsevalimist puudutavate muudatuste tegemist põhiseadusesesse. Hiljuti tähistas Eesti oma põhiseaduse 25. aastapäeva ja selle autorid, Põhiseadusliku Assamblee liikmed, viisid Kaljulaiu sõnul läbi põhiseaduse analüüsi.

Selle kohaselt on Eesti riik arenenud väga hästi, sest Eesti on liberaalne demokraatia, kus eksisteerivad mitmed vabadused. Kaljulaid tõi välja, et Eesti on kõrgel kohal meediavabaduse indeksis ja ei ole korruptsioonitajumise indeksi põhjal korrumpeerunud.

Läti president Vejonis kutsus parlamenti tegema põhiseaduses presidendi otsevalimisi puudutavad muudatused juba sel sügisel. Tema hinnangul peaks president saama ka õiguse algatada parlamendi laialisaatmine.

Praeguse korra kohaselt valitakse Läti president parlamendis vähemalt 51 häälega 100-st.