Trump taandus ideest luua koos Venemaaga "küberjulgeolekuüksus"

USA president ütles pühapäeva päeval Twitteris, et arutas küberüksuse loomist Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kui nad reedel Hamburgis kohtusid.

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Trumpi pühapäevast avaldust tervitas nii vabariiklastest kui ka demokraatidest kongresmenide kriitika.

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham sõnul oli presidendi ettepanek "üsna lähedal" kõige rumalamale ideele, mida ta on iial kuulnud. Demokraadist kongresmeni Adam Schiffi hinnangul on "ohtlikult naiivne" oodata, et Venemaa oleks küberjulgeolekus usutav partner.

Vabariiklasest senaator Marco Rubio aga nentis, et ühise küberrünnakute vastase üksuse tegemine koos Venemaaga oleks sama hea kui keemiarelvade vastase ühisüksuse loomine Bashar al-Assadiga.

Partnering with Putin on a "Cyber Security Unit" is akin to partnering with Assad on a "Chemical Weapons Unit". 2/3 — Marco Rubio (@marcorubio) July 9, 2017

Vabariiklasest senaator John McCain omakorda märkis sarkastiliselt, et "Putinist oleks kindlasti selles küsimuses palju abi, sest tema ongi see, kes selle häkkimisega tegeleb".

Samuti kritiseerisid rahvasaadikud Trumpi selle eest, et ta oleks justkui Putini selgitustega küberrünnakute teemal leppinud. Selle peale teatas Valge Maja personaliülem Reince Priebus, et nii kindlasti ei olnud. Tema sõnul pole teema kindlasti lõpetatud, kuid see ei saa välistada koostööd valdkondades - näiteks Süüria vaherahu - kus seda saab teha.

Pühapäeva õhtuks oli Trump vastupidisel seisukohal. "See, et president Putin ja mina arutasime küberjulgeolekuüksust ei tähenda, et arvan, et selle loomine saab aset leida. Ei saa," ütles USA riigipea Twitteris.