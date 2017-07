Allikas: Venemaa võib loobuda alalisest esindajast NATO juures

See võib juhtuda pärast seda, kui praegune alaline esindaja Aleksandr Gruško lahkub ametist, kirjutas Izvetija viitega allikale Vene välisministeeriumist.

"Moskva plaanib alandada oma esinduse taset NATO juures seoses liidu halvustava retoorikaga ja soovimatusega pidada asjalikke läbirääkimisi," ütles allikas lehele.

"NATO esindajad, sh peasekretär Jens Stoltenberg, räägivad suhtlemise vajalikkusest, kuid tegelikkuses nõuavad Venemaa loobumist valitud välispoliitilisest kursist ja nimetavad seda kõikide tänapäeva kriiside süüdlaseks," lisas ta.

"Kaalutakse võimalust jätta Brüsselisse ajutine asjur, kui Aleksandr Gruško naaseb Moskvasse," ütles allikas.

Ajalehe allikad märgivad, et "rääkida sellest, et otsus on juba langetatud, oleks vara. Moskva võib rakendada selliseid meetmeid, kui lähiajal ei tule soodsaid nihkeid."