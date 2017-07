Loone ja Ivanova otsustavad valimisliidu loomise augustiks

Olga Ivanova ütles "Aktuaalsele kaamerale", et hetkel otsust ei ole ja ees ootab valimisnimekirjas olevate inimeste läbihelistamine, et saada aimu nende meelsusest pärast Yana Toomi loobumist.

"Kindlat vastust veel anda ei ole, räägin inimestega, neid oli päris palju, nii et võtab aega nendega suhtlemine. Tuleb aru saada, kas inimesed on valmis ka natukene teistsuguses koosseisus minema valimistele. Juhul kui nõudlus on suur, siis kindlasti me jätkame selles vaimus," ütles Ivanova.

Oudekki Loone märkis samuti, et olukord on muutunud. "Me peame kirjeldama kõigile neile inimestele, mis toimus nendel aruteludel. Ma arvan, et me võtame vastu kollektiivse otsuse. Meid huvitab eelkõige see, kuidas meie valijate huvisid kõige paremini kaitsta nii nendel valimistel ja ka edasi," sõnas Loone.

Ivanova rääkis, et kõneluste raames peetud kohtumistel osales tema kahel neist ja Oudekki Loone ühel. Ivanova tunnistas, et on jäänud selles olukorras tühjade kätega.

"Minu jaoks on väga kurb, et siis kui me läksime nendele läbirääkimistele, siis meil oli kindel eesmärk, et sünnib, kas ühiste kavatsuste protokoll või juhatuse otsused, mis käsitleks selle eetikakoodeksi komisjoni moodustamist või oleks aukohus kindla sõna öelnud näiteks Karilaiu väljaütlemiste osas. Mitte midagi sellist ei sündinud," lausus Ivanova.

"Kõik need ideoloogilised punktid, mis me panime lauale, nende suhtes ei tulnud mingisuguseid konkreetseid juhatuse otsuseid ega midagi," ütles ta veel.

"Ainus asi, mis me saavutasime oli see, et me rääkisime erakonna sees märgatavalt rohkem, kui varem," lisas juurde Loone.

Loone ütles, et on ka Edgar Savisaarega vahepeal kohtunud. Ivanova sõnul rääkis ta Savisaarega reede õhtul.