Mosulis osutab vastupanu veel mõnikümmend terroristi

Iraagi peaminister Haider al-Abadi kuulutab tõenäoliselt esmaspäeval ametlikult, et Mosulis on äärmusrühmituse ISIS üle võit saavutatud ning et linn on täielikult tagasi vallutatud.

Hommikupoolikul oli linnas kuulda veel tulistamist ja plahvatusi, sest koalitsiooniväed pommitasid veel üksikuid linnas asuvaid ISIS-e positsioone. Väidetavalt osutab vanalinnas vastupanu veel umbes mõnikümmend terroristi.

Iraagi armee ohvitser Firas Abdel Qassim selgitas Reutersile, et võitu ei kuulutada välja enne, kui piirkond on täielikult kontrolli alla saadud.

Kuigi lüüasaamine Iraagi suuruselt teises linnas on ISIS-e jaoks suureks tagasilöögiks, kontrollib terroriorganisatsioon endiselt mõningaid väiksemaid asulaid Mosulist lõunas ja läänes. Mosul on ISIS-e jaoks ka sümboolseks kohaks, sest just seal kuulutas terroriorganisatsiooni juht Abu Bakr al-Baghdadi 2014. aastal välja "kalifaadi".

ISIS on surve all ka naaberriik Süürias, kus USA toetatud kurdide ja araablaste ühendväed on tõmbamas koomale piiramisrõngast rühmituse peamiseks kantsiks oleva Raqqa linna ümber.

Kuigi äärmuslaste poolt Iraagis ja Süürias välja kuulutatud "kalifaat" on lagunemas, hoiatavad eksperdid, et see ei tähenda mingil juhul terroriorganisatsiooni lõppu, vaid pigem jätkavad nad võitlust teisel viisil, sealhulgas ka lääneriikides terrorirünnakuid korraldades. Samuti ei tähenda suurtest asulatest välja tõrjumine seda, et võitlus Süürias ja Iraagis oleks ISIS-e jaoks läbi saanud, pigem hakkab see oma iseloomult meenutama Al-Qaeda tegevust Iraagis pärast Saddam Husseini kukutamist USA vägede poolt.

ÜRO: võitlus võib olla läbi, kuid humanitaarkriis kestab edasi

Enne ISIS-e rünnakut 2014. aasta suvel elas linnas kuni poolteist miljonit inimest. Väidetavalt lahkus siis Mosulist vähemalt 190 000 elanikku ning inimesi on pärast seda Mosulist regulaarselt põgenenud, eriti palju inimesi hakkas linnast lahkuma pärast seda, kui valitsusväed tagasivallutamiseks pealetungi alustasid ning lahingutegevus elamurajoonidesse jõudis.

Valitsusväed alustasid Mosuli tagasivallutamise operatsiooni mullu oktoobris koos USA juhitava rahvusvahelise koalitsiooniga. ISIS-e Iraagi tiiva kõige tähtsamaks kantsiks oleva Mosuli idaosa õnnestus valitsusvägedel tagasi vallutada juba jaanuaris.

Suur osa Mosulist tõttu varemeteks muutunud ning tuhanded inimesed on hukkunud - nii sõjategevuse kui ka ISIS-e terrori tõttu.

ÜRO teatel on pärast oktoobrit oma kodudest põgenenud umbes 920 000 tsiviilisikut ning 700 000 neist on endiselt riigisisesed põgenikud.

"See on kergenduseks, et sõjaline operatsioon Mosulis on lõppemas. Võitlus võib küll olla läbi, kuis humanitaarkriis mitte," kommenteeris ÜRO humanitaarkoordinaator Iraagis Lisa Grande.

"Paljud põgenikud on kaotanud kõik. Nad vajavad peavarju, toitu, arstiabi, vett, pesemisvõimalusi ja esmaabipakke. Siinse trauma ulatus üks hullemaid kogu maailmas. See, mida need inimesed on kogenud, on peaaegu, et ettekujutamatu," lisas ta.