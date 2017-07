Briti peaministri Theresa May ettepanek anda Suurbritannias elavatele Euroopa Liidu kodanikele pärast Brexitit kindel kokkuleppeline staatus on europarlamendis parasjagu pahameelt tekitanud. Selle kohta öeldakse, et see on kaugel sellest, mida Euroopa kodanikud on õigustatud saama. Mall Mälberg.