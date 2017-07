Toom: Loone ja Ivanova on oodatud Keskerakonna nimekirja

Keskerakonna ridadesse jääda otsustanud Toom ütles ERR-i raadiouudistele, et Loone ja Ivanova nimekirjas olevast 93 inimesest on Keskerakonna liikmeid alla 30 ja et pärast tema lahkumist on ka need read hõrenenud.

Toomi sõnul on nii Ivanoval, Loonel kui ka Edgar Savisaarel sügisesteks kohalike omavalitsuste valimisteks Keskerakonna nimekirjas koht olemas.

"Väide, et nad põletasid sillad, ei vasta tõele. Mina leian, et see nimekiri ja need läbirääkimised olid erakonnale igati kasuks. Nii, et Olga on endiselt oodatud Lasnamäe nimekirja esikolmikusse ja Oudekki peaks lihtsalt ütlema, kus ta tahab kandideerida," rääkis Toom.

Toom rääkis, et Edgar Savisaarele pakutakse endiselt Tallinna üldnimekirjas esinumbri kohta

"Ma usun, et paari nädalaga emotsioonid vaibuvad ja me suudame üheskoos edasi minna," lisas Toom veel.

Eurosaadik Yana Toom teatas läinud reedel, et läheb Tallinna valimistele Keskerakonna nimekirjas. Toomiga koos eraldi nimekirja kavandanud Oudekki Loone ja Olga Ivanova kuulsid sellest vaid mõned tunnid enne ajakirjanikke ning kinnitasid, et nemad ei ole valimisliidu ideest loobunud.

Loone ja Ivanova lubasid lõpliku otsuse, kuidas sügisestele valimistele vastu minnakse, vastu võtta augusti alguseks.