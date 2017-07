Euroopa Liidu Nõukogu peahoones saab nüüd virtuaalselt Eestis käia

Euroopa Liidu Nõukogu aatriumist käib iga päev läbi tuhandeid inimesi, diplomaate ja ametnikke, kes suunduvad nõupidamisteruumi, mis on pigem kõle ja anonüümne paik. Eesti eesistumise raames püstitati sinna aga digikuppel, kus kardinast läbi astudes leiab külastaja end hoopis Eestist.

Teleporteerumisteenust telk paraku ei paku. Selle asemel joonistavad videoprojektorid kupli siseseintele 360-kraadise tehnoloogiaga filmitud panoraamvideoid.

Eesti Brüsseli esinduse asejuht Clyde Kull on üks esimesi julgeid, kes kupli kardina vahelt sisse kiikas. Kulli sõnul käib nõukogu peahoone aatriumist nädalas läbi pea 100 000 inimest. Keset tühja aatriumit on võimatu kuplit mitte märgata.

"Tegin selle esimese katse ära, olime seal Kadrioru kunstimuuseumis, ühel kontserdil, siis ka looduspilt... kuid siia on tegelikult võimalus lindistada praktiliselt kõike. Meil on selline kava, et kõik liikmesriigid annaksid endast ühe klipi, siis oleks võimalik juba ka Taanis, Lätis, Leedus kohal käia," kirjeldas Kull perspektiivi.

Esimesed välismaalased, kes kuplit külastasid, jäid nähtuga väga rahule.

"Ma arvan, et see on väga lahe. Ma käisin Tallinnas esmakordselt kaks nädalat tagasi ja nüüd tundub, et näen seda riiki märksa rohkem, kui jõudsin kogeda. See viib metsa ja mujale ja tekitab tunde, et tahaksin tagasi minna," tõdes Euractiv.com ajakirjanik Catherine Stupp.

Kuplile andis õnnistuse ka ülieduka Transferwise´i asutaja ja omanik Taavet Hinrikus.

"See näitab mismoodi tehnoloogia teeb maailma väiksemaks. Võtame või Skype'i, mis pärineb Eestist ja mis võimaldab üle maailma rääkida. Kuppel võimaldab maailma kogeda ükskõik kus olles läbi virtuaalse 360-kraadise video, mis on väga tore;" kiitis Hinrikus.

Nõukogu hoone sisemuses on tööruumid saanud Eesti sisearhitektide käe läbi uue hingamise. Näiteks diplomaatide puhkeala on võtnud sauna leiliruumi kuju.

Need kõnelused kisuvad tihti niikuinii kuumaks. Äkki peaks inimesi hoopis jahutama?

"Jahutamiseks on siin kõrval nõupidamisruum, seal on karge kollane, pisut rohkem valgust ja helgust, seal saab ennast maha jahutada," leiab projektiga seotud sisearhitekt Urmo Vaikla.

Digikuppel ja saunalava, aga ka Ristnas mõõdetud tuule kiirust kuvavad ekraanid ehivad Euroopa Liidu nõukogu hooneid aasta lõpuni kuni kestab Eesti eesistumine.