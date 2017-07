Haigekassa soodustusega hambaravi pakub vaid viiendik dentiste

Alates 1. juulist hakkas kehtima uus hambaravi hüvitamise kord. Suurima muutusena hakkasid täiskasvanud inimesed saama 30 eurot hüvitist aastas ning eakad ja rasedad 85 eurot.

Kui varem pidi patsient hambaravihüvitist taotlema haigekassast, siis uue korra järgi toimub rahasummade jagamine teenuseosutaja ja haigekassa vahel. See tähendab, et patsient ei saa hüvitist rahana enda kätte, vaid teenus ise on hüvitise võrra odavam. Küll aga saab hüvitist kasutada ainult nende sajakonna hambaraviteenuse osutaja juures, kes on liitunud haigekassa kehtestatud teenuste hinnakirjaga. See on aga ainult 20 protsenti kõikidest hambaravi pakkujatest.

"Me peame arvestama seda, et täiskasvanute hambaravi on uus teenus ka hambaarstide jaoks ja väga paljud hambaarstid, kes hakkaks seda teenust osutama, ei ole meie lepingupartnerid. Seega on ka nende jaoks see teema uus ja see tähendab seda, et see võtab vaikselt aega kuni hambaarstid saavad sellega tutvuda ja praeguseks me ütleme seda, et me oleme jõudnud igasse maakonda lepinguga ja nende maht järjest kasvab," kommenteeris olukorda haigekassa esmatasandi talituse juht Külli Friedemann.

Hambaarstide liidu sõnul on piirhinnad aga liiga madalad, mistõttu ei ole võimalik nende eest kvaliteetset teenust pakkuda. Liidu arvates peaks raha liikuma koos patsiendiga, ilma nende valikuid piiramata.

"Ei ole mõtet torkida asja, mis väga hästi töötab. Antud juhul oleks võinud lihtsalt, kui riik leidis nüüd vahendeid täiskasvanute hambaravi hüvitamiseks, selle nii kehtestada nagu see seaduses oli ehk siis rahalise hüvitisena, mis annaks patsiendile vabaduse käia ise oma enda armastatud hambaarsti juures edasi, praegu peab ta minema linna peale näpuga järgi ajama, et kust ta oma teenuse kätte saab," kiritiseeris hambaarstide liidu president Marek Vink.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul tagavad riigi poolt määratud piirhinnad selle, et teenuseosutajad hüvitise võrra raviteenuste hindu tõstma ei hakkaks. Nii on tema sõnul võimalik tagada kättesaadavam hambaravi.

"See on täpselt analoogne süsteem nagu toimub kõikide teiste haigekassa poolt osutavate teenuste, tervishoiuteenuste puhul ehk siis seal on alati piirhinnad, millega haigekassa teenust ostab justnimelt selleks, et hoida kulusid kontrolli all ja võimaldada võimalikult suurele hulgale inimestele kvaliteetset hambaraviteenust," põhjendas Ossinovski valitud lahendust.

Hambaarstide liit kavatseb haigekassaga läbirääkimisi hinnakirja üle jätkata.