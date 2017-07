Ajaleht: Tšetšeenia võimud hukkasid jaanuaris kümneid inimesi

Ajalehe analüüsi kohaselt leidsid hukkamised aset käesoleva aasta 25. ja 26. jaanuari vahelisel ööl. Kinnipidamised algasid aga juba eelmise aasta detsembris, vahendasid lisaks Novaja Gazetale ka Yle, telekanal Dožd, Moscow Times jt.

Kokku on talvel toimunud vahistamistelaine ajal võetud kinni rohkem kui 200 inimest, kellest osa märgiti Tšetšeenia võimude poolt ametlikult vahistatuteks alles kuu aega pärast tegelikku kinnipidamist.

Novaja Gazeta on juhtunut uurides külastanud mitmeid Tšetšeenia külasid, kus kinnipidamised aset leidsid. Ajakirjanike küsimustele reageerisid kohalikud inimesed suure hirmuga. Lisaks on allikas Tšetšeenia võimuorganites kinnitanud 67 vahistamist.

Ajaleht avaldas ka 27 hukatu nimed. Leht kirjutab, et hukatud inimestest seitse oli peetud kinni homoseksuaalsusega seoses. Ülejäänud peeti kinni muudel põhjustel, mis Novaja Gazeta hinnangul võivad olla seotud väidetava ekstremismiga. Mingit ametlikku informatsiooni vahistamiste põhjuste ja nende inimeste saatuse kohta ei ole.

Tšetšeenia võimude kinnitusel on Novaja Gazeta väidete näol tegu valedega. Inimõigusorganisatsioon Memorial teatas omakorda, et saab vähemalt osaliselt ajalehe väiteid kinnitada.

Kreml on samuti juba teemat kommenteerinud - presidendi pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul teemat uuritakse, kuigi "informatsiooni allikas on ebaselge".

Novaja Gazeta kinnitusel on nad oma informatsiooni edastanud ka Vene uurimiskomiteele.

Aprillis aga kirjutas ajaleht sellest, kuidas Tšetšeenia võimud on läbi viinud ulatusliku geivastase vägivallakampaania, mille raames on piinatud kümneid geisid või geideks peetud mehi. Novaja Gazeta väitel viiski kahe gei tapmise uurimine nad ka teiste kohtuväliste hukkamiste jälile.

Inimõiguslased, opositsioonipoliitikud ja neid toetavad meediaväljaanded on korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, et Ramzan Kadõrovi juhitud Tšetšeenias on tõsiseid probleeme inimõigustega ning et seal kehtivad avalikult ülejäänud Venemaast erinevad reeglid.