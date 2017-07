Allikad: Trumpi riigivisiit Suurbritanniasse toimub järgmisel aastal

Briti peaminister Theresa May teatas jaanuaris Washingtoni külastades, et kuninganna Elizabeth II on kutsunud Trumpi Ühendkuningriiki visiidile.

Esialgu eeldati, et visiit leiab aset juba käesoleva aasta suvel, kuid ajalehe Guardian väitel oli Trump öelnud Mayle, et ta ei soovi visiidiga algust teha enne, kui Briti avalikkus tema külaskäiku toetab. Ehk sisuliselt viitas ta võimalusele, et tema külaskäiku Ühendkuningriiki võivad saata suured meeleavaldused.

Samuti ei kuninganna Trumpi visiiti oma 21. juunil parlamendi ees peetud kõnes.

Juulis aga kirjutasid Briti ajalehed, et Trump võib enne G20 tippkohtumist Hamburgis põigata läbi ka Suurbritanniast, kuid nii Downing Street kui ka Valge Maja lükkasid need väited tagasi.

Seoses Trumpi Twitteri-postitustega, millega ta kommenteeris teravas toonis Suurbritannias toimunud terrorirünnakuid, on mitmed poliitikud - sealhulgas leiboristide juht Jeremy Corbyn, Londoni leiboristist linnapea Sadiq Khan ja liberaaldemokraatide tollane liider Tim Farron - avaldanud arvamust, et kuninganna peaks Trumpile esitatud kutse tagasi võtma.

Erinevad vasakpoolsed aktivistid on Trumpi saabumise korral lubanud meeleavaldusi korraldada juba varem. Mais andis ligi kaks miljonit inimest allkirja petitsioonile, mille kohaselt ei tuleks Trumpi Suurbritanniasse kutsuda.