Coop kasvatas jõudsalt kasumit

Möödunud aastal investeeris Coop Eesti Keskühistu 12,5 miljonit eurot Rae valla logistikakeskuse ehitusse ning ostis vajalikke logistikaseadmeid, kokku investeeris ettevõte 15,4 miljonit.

Coop Eesti Keskühistu TÜH kontserni kuuluvad täisosalusega Coop Kaubanduse AS ja Coop Investeeringud OÜ; 51,02-protsendilist osalust omatakse AS-i Coop Finants, 24-protsendiline osalus on sidusettevõttes Auto Võru AS.

Tütarettevõte Coop Investeeringud soetas mullu 36,6-protsendilise osaluse Krediidipangas, et avada tänavu sügisest Coop Pank. Lisaks asutati ettevõte Coop Energia OÜ, eesmärgiga realiseerida päikeseenergia projekt taastuvenergia kasutuselevõtuks uues logistikakeskuses ja kauplustes.

Kontsernis töötas eelmisel aruandeaastal 889 inimest, kelle palgakulu oli kokku üle 11,4 miljoni euro, millega keskmine kuine palgakulu inimese kohta moodustas 1069 eurot.

Tulundusühistul oli 31. detsembri seisuga jaotamata kasumit 6,1 miljonit eurot.

Coopil on kokku umbes 350 kauplust, sealhulgas Maksimarketid, Konsumid, A ja O kauplused, E-Ehituskeskused, Tööriistamarketid ning hulk ketimärgita kaupluseid.

2016. aruandeaasta lõpu seisuga oli Coop Eesti Keskühistu 19 liikmesühistul ligi 80 000 füüsilisest isikust liiget ehk klientomanikku.