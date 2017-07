Pevkur: sisserände piirarv tuleb kaotada

"Juba viimased aastad on näha, et see ettevõtjate suur segaja, milleks on tööjõupuudus, vajab lahendust. Üks lahendus tõesti on see, et sisserände piirarv, mis väga pikalt on olnud seotud protsendiga elanike arvust , et see ei tööta," ütles Pevkur "Aktuaalsele kaamerale".

Pevkuri sõnul tuleks paika panna konkreetsed kriteeriumid töötajate sisse toomisel. "Siis oleks võimalik majandus ja ettevõtlust arendada ja majandust ka kasvatada," ütles Pevkur.

"Täna näeme, et tööhõive on väga kõrge ja et siit järgmine samm teha, on vaja need piirangud maha võtta," lisas ta.

Pevkur rääkis, et tööandjate keskliidu ja kaubandus-tööstuskojaga on arutatud erinevate punktisüsteemide sisse viimist. "Põhiiva on selles, et me kontrollime seda, keda me Eesti tööturule lubame," lausus ta.

Pevkur ütles, et tuleks vaadata, millises sektoris kõige suurem tööjõupuudus on ja siis see sektor kvoodi alt vabastada või üldiselt kvoot üldse ära kaotada ja sisse seada haridus- ja palganõuded.

Suur tööjõuprobleem on Pevkuri sõnul IT-sektoris ja seda esineb ka teatud hooajaliste tööde puhul turismi ja hotellinduse valdkonnas ja ka põllumajanduse valdkonnas.

Pevkur näeks ka sektoripõhist palgakriteeriumite kehtestamist.