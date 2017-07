Saksa saadik: Siemensi turbiinide Krimmi viimine rikub lepingut

Juhul, kui Saksa kontserni Siemens valmistatud turbiinid viidi Krimmi, on ettevõtet petetud ja selline tegu on lepingu rikkumine, ütles Saksa suursaadik Venemaal Rüdiger von Fritsch.

"On põhjust arvata, et kui juhtunu on tõsi, on Siemens tõsiselt petta saanud ja see oli lepingu rikkumine, usalduse tõsine kuritarvitamine ja tugev löök investeeringutele Venemaale," ütles von Fritsch Interfaxile.

Küsimusele, kas Saksa võimud hakkavad olukorda uurima, ütles ta, et "seda peavad uurima Vene võimud".

Siemens teatas varem, et kaks neljast firma valmistatud turbiinist võidi ettevõtte tahte vastaselt viia Krimmi.

"Saime usaldusväärsetest allikatest teada, et vähemalt kaks neljast gaasiturbiiniseadmest, mis tarniti Tamani projekti tarvis Lõuna-Venemaale, toimetati meie tahte vastaselt Krimmi," märgiti ettevõtte avalduses.

Siemens kavatseb esitada hagi tarnete peatamiseks. Lõpetatakse ka selle Vene tütarettevõtte Interavtomatika tegevus.